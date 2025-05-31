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婦人台東南迴看裝置藝術摔傷提國賠 法院判縣府賠錢
台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。事後周女提告申請國賠，法院日前判縣府應賠償21萬餘元。縣府表示，收到判決書後，研議是否上訴。
縣府文化處表示，夏日轉場裝置藝藝術品，當時步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，並經過安全檢視，且現場也設置敬告牌提醒遊客相關注意事項，發生遊客摔落意外，也感到錯愕與無奈，事發第一時也至醫院向傷者慰問致意。
2024年4月5日上午近10點時，周姓女子與夫到台東大武鄉裝置藝術品「夏日轉場」遊玩，2人走在步道上，周女突然不明原因竟從2層樓高步道摔落到沙灘上，導致婦人身體擦挫傷，先生及其他遊客見狀趕緊報警求援，救護人員趕抵現場包紮固定後，將人送往市區馬偕醫院治療。
事發後，周女提告申請國賠近74萬元，日前判決出爐，法官認為，周女雖自負6成責任，但縣府對此設施第2層走道末端未設置護欄、護網或其他任何安全防護設施，管理上有所欠缺，過失責任比為4成，應賠償周女21萬5781元。
據了解，該作品為台南藝術大學建築研究所B群設計，是一組大型風動裝置，作品主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下兩層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。上層步道一路延伸到海邊去，與海平面相齊，彷彿走進太平洋裡，景色美到爆。
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