快訊

妻兒哀傷抵醫院！三峽車禍肇事翁不治完成相驗 擇日解剖

獨／「連道歉都沒有」三峽車禍肇事翁今過世 議員曝被害家屬心情

板橋新海路大樓火警「濃煙直竄天」 救出1婦人急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

婦人台東南迴看裝置藝術摔傷提國賠 法院判縣府賠錢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。事後周女提告申請國賠，法院日前判縣府應賠償21萬餘元。縣府表示，收到判決書後，研議是否上訴。

縣府文化處表示，夏日轉場裝置藝藝術品，當時步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，並經過安全檢視，且現場也設置敬告牌提醒遊客相關注意事項，發生遊客摔落意外，也感到錯愕與無奈，事發第一時也至醫院向傷者慰問致意。

2024年4月5日上午近10點時，周姓女子與夫到台東大武鄉裝置藝術品「夏日轉場」遊玩，2人走在步道上，周女突然不明原因竟從2層樓高步道摔落到沙灘上，導致婦人身體擦挫傷，先生及其他遊客見狀趕緊報警求援，救護人員趕抵現場包紮固定後，將人送往市區馬偕醫院治療。

事發後，周女提告申請國賠近74萬元，日前判決出爐，法官認為，周女雖自負6成責任，但縣府對此設施第2層走道末端未設置護欄、護網或其他任何安全防護設施，管理上有所欠缺，過失責任比為4成，應賠償周女21萬5781元。

據了解，該作品為台南藝術大學建築研究所B群設計，是一組大型風動裝置，作品主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下兩層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。上層步道一路延伸到海邊去，與海平面相齊，彷彿走進太平洋裡，景色美到爆。

台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。圖／讀者提供
台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。圖／讀者提供
南迴藝術季設置在大武鄉海濱公園的「夏日轉場」裝置藝藝術品，分上下兩層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺，上層步道一路延伸到海邊去。本報資料照片
南迴藝術季設置在大武鄉海濱公園的「夏日轉場」裝置藝藝術品，分上下兩層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺，上層步道一路延伸到海邊去。本報資料照片
台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。事後周女提告申請國賠，法院日前判縣府應賠償21萬餘元。本報資料照片
台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。事後周女提告申請國賠，法院日前判縣府應賠償21萬餘元。本報資料照片

裝置藝術 藝術品 提告 國賠 台東

延伸閱讀

基隆男超商購物拒檢被上銬提國賠敗訴 法官這理由認警未逾法

被警上銬30分鐘請求國賠9萬元 警稱他咆哮、手握不明物 下場曝

竹市文化中心改建 水管絆倒行人遭判國賠6萬餘元

獨／高市沿海路機車道才釀1死7傷又出事 護欄勾衣騎士摔倒顱內出血

相關新聞

婦人台東南迴看裝置藝術摔傷提國賠 法院判縣府賠錢

台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。事後周女提告...

纏訟7年…環評訴訟案居民勝訴定讞 中龍鋼鐵：深表遺憾

歷經7年的中龍鋼鐵公司廢棄物環評行政訴訟，最高行政法院公告判決，居民勝訴定讞。中龍公司表示，對於本案判決結果，深表遺憾；...

酒駕又毒駕…台中男狂飆撞死人 稱「過程有監視器」求交保被駁回

台中林姓男子去年底吸K菸、喝威士忌後，神智不清開車毒駕、酒駕在市區狂飆，撞飛杜姓老翁，釀1死3傷慘劇，呼氣酒測值高達每公...

愛慕對門人妻 藉口送便當強抱還上下其手 判1年6月

新北市柯姓男子因愛慕對門人妻，2年多前藉口送便當強行擁抱並上下其手，挨告後僅坦承有上門按鈴送便當，否認出手強行擁抱，新北...

公司轉手年資歸零 前員工怒告原公司求償資遣費遭駁回

新竹王男與呂男任職某眼鏡公司多年，不滿公司轉讓營運權後被原公司「騙去新公司上班」，導致年資歸零、權益損失，憤而求償資遣費...

「狗屎」變「罰金」 台東環保局開出飼主首張1200罰單

台東縣為推動慢經濟，營造優美宜人及乾淨衛生的城鄉環境，去年啟動「犬便不落地」宣導政策，並實施以來，仍有飼主未遵守規定，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。