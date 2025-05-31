婦人台東南迴看裝置藝術摔傷提國賠 法院判縣府賠錢

台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。事後周女提告申請國賠，法院日前判縣府應賠償21萬餘元。縣府表示，收到判決書後，研議是否上訴。

縣府文化處表示，夏日轉場裝置藝藝術品，當時步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，並經過安全檢視，且現場也設置敬告牌提醒遊客相關注意事項，發生遊客摔落意外，也感到錯愕與無奈，事發第一時也至醫院向傷者慰問致意。

2024年4月5日上午近10點時，周姓女子與夫到台東大武鄉裝置藝術品「夏日轉場」遊玩，2人走在步道上，周女突然不明原因竟從2層樓高步道摔落到沙灘上，導致婦人身體擦挫傷，先生及其他遊客見狀趕緊報警求援，救護人員趕抵現場包紮固定後，將人送往市區馬偕醫院治療。

事發後，周女提告申請國賠近74萬元，日前判決出爐，法官認為，周女雖自負6成責任，但縣府對此設施第2層走道末端未設置護欄、護網或其他任何安全防護設施，管理上有所欠缺，過失責任比為4成，應賠償周女21萬5781元。