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工廠女作業員養3孩要貸款…反成詐團共犯 被判刑還需罰8萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣工廠作業員黃女將自己2本帳戶提供給詐騙集團，並依詐團指示領出戶頭款項轉交或轉匯給詐團，造成2名被害人分別損失48萬多元，黃女辯稱是因要養3名子女，缺錢要去貸款，而誤聽詐團指示，彰化地方法院依洗錢防制法將她判刑6月，併科罰金8萬元。

判決書指出，黃女去年1月將自己2本帳戶交給詐騙集團林姓男子，在2名被害人分別匯入48萬多元後，依詐團指示領出錢或轉匯給詐團，詐團也因此製造金流斷點，掩飾犯罪所得來源及去向，被害人事後發覺被騙而報案，黃女也因此落網，但詐團已不知去向。

黃女供稱，她在工廠工作月薪僅2萬出頭，和丈夫得養3名子女，她還得養娘家父母，因生活拮据，想要貸款，才會誤入詐團圈套，希望能獲緩刑。

不過因黃女並未和被害人調解成功，也未賠償被害人，被害人要求法院應從重量刑。法官認為，雖未查出黃女有從詐團得到報酬的證據，但黃女造成被害人損失也未賠償，因此將黃女判刑6月，併科罰金8萬元。

彰化警方近來幾乎每天都會查報詐騙案，且發現詐團利用民眾找工作、要貸款等需求，騙取當事人的帳戶做為犯案工具，有些當事人則是為了每次可獲得數千元報酬，自願配合提供帳戶、甚至當車手領錢匯錢，但一旦被查獲不僅要被判刑，更要面對賠償被害人高額賠償金，呼籲民眾千萬小心不要被利用。

工廠作業員黃女將自己二本帳戶提供給詐騙集團，並依詐團指示領出戶頭款項轉交或轉匯給詐團，彰化地方法院依洗錢防制法將她判刑6月，併科罰金8萬元。記者林宛諭／攝影
工廠作業員黃女將自己二本帳戶提供給詐騙集團，並依詐團指示領出戶頭款項轉交或轉匯給詐團，彰化地方法院依洗錢防制法將她判刑6月，併科罰金8萬元。記者林宛諭／攝影

詐騙集團 被害人

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