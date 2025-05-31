纏訟7年…環評訴訟案居民勝訴定讞 中龍鋼鐵：深表遺憾
歷經7年的中龍鋼鐵公司廢棄物環評行政訴訟，最高行政法院公告判決，居民勝訴定讞。中龍公司表示，對於本案判決結果，深表遺憾；台中市環保局長陳宏益說，尊重判決、也支持最高行政法院見解，將會嚴格把關。
中龍公司說明，中龍公司環境影響評估說明書變更，並無變更鋼鐵產能，對於原環評書件空氣、水等環境影響承諾也未變更，而是積極響應政府「搖籃到搖籃」零廢棄循環經濟政策，增加資源化比例，減少廢棄物，故依法以變更內容對照表方式送審，經目的事業主管機關核准後，轉送主管機關核准。
中龍公司表示，本案經台中市環保局召開3次初審會議及1次環評大會審查，環評審查委員於歷次會議中基於完整資訊充分討論，最終依其職權做出專業認定，半數以上委員意見為本案審核修正通過。
中龍公司說明，故不論申請、審查或決議核准等程序，中龍公司或台中市環保局都依相關法令辦理。對於本案判決結果，深表遺憾。
台中市環保局長陳宏益說，有關中龍公司環評針對廢棄物或資源物引發的行政訴訟。台中市環保局尊重最高行政法院的判決也支持最高行政法院的見解，將會嚴格把關，要求中龍確實將廢棄物或是能夠再利用的資源物，能夠明顯的區隔，如果是資源物可以回收再利用，就應該盡速去化。
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