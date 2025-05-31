酒駕又毒駕…台中男狂飆撞死人 稱「過程有監視器」求交保被駁回

台中林姓男子去年底吸K菸、喝威士忌後，神智不清開車毒駕、酒駕在市區狂飆，撞飛杜姓老翁，釀1死3傷慘劇，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，檢方依公共危險致死罪嫌起訴他；林犯後收押至今，他以「犯案過程都有監視器為由」求交保，但法院認其有逃亡之虞，裁定駁回，可抗告。

檢警調查，林男（22歲）吸K菸後2024年12月12日到KTV歡唱再喝了1瓶威士忌，一早10點多不顧酒醉開車上路，行經東區自由路三段、進德路，高速撞飛騎機車的杜姓老翁（75歲），再波及騎腳踏車、開車的宋姓男子、黃姓女子。

監視器拍下，林男高速失控撞上杜，杜遭猛烈撞擊騰空再重摔滾落柏油路，導致顏面粉碎骨折、顱內出血慘死，林再繼續向前波及宋，宋也腳骨折、一度呼吸衰竭急救撿回一命。

警方發現，林男事發前才剛從KTV離開，上路沒幾分鐘就釀禍，酒測值高達0.98，驗尿也呈現K他命、安非他命陽性反應，車內還被起獲1把不具殺傷力的瓦斯槍、1瓶K他命（0.816公克），林案發後遭收押至今。

檢方偵結依酒駕、毒駕致人於死及過失傷害等罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

林男日前聲請交保，主張他偵查中積極配合調查，且本案經過都有監視器錄影畫面，應無羈押必要，請求給予交保配合其他強制處分。

台中地院認為，林男涉犯酒駕、毒駕致死等罪嫌，其雖認罪，但所犯本刑是3年以上之罪，可預期未來刑期非輕，而有逃亡可能。

法院指出，林男經起訴後移審，自4月10日起羈押3月，審酌他嫌疑重大，伴隨有逃亡之虞，也考量他行為對個人、社會法益侵害，仍認有羈押必要，裁定駁回。

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