快訊

Google這功能今年9月走入歷史 用戶快備份以免資料遭刪除

熱帶擾動接近 粉專曝成颱機率「豐沛水氣將影響台灣」

馬斯克被爆與日本流行歌手育有子女 作家前女友：他願捐精給任何人

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕又毒駕…台中男狂飆撞死人 稱「過程有監視器」求交保被駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子去年底吸K菸、喝威士忌後，神智不清開車毒駕酒駕在市區狂飆，撞飛杜姓老翁，釀1死3傷慘劇，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，檢方依公共危險致死罪嫌起訴他；林犯後收押至今，他以「犯案過程都有監視器為由」求交保，但法院認其有逃亡之虞，裁定駁回，可抗告。

檢警調查，林男（22歲）吸K菸後2024年12月12日到KTV歡唱再喝了1瓶威士忌，一早10點多不顧酒醉開車上路，行經東區自由路三段、進德路，高速撞飛騎機車的杜姓老翁（75歲），再波及騎腳踏車、開車的宋姓男子、黃姓女子。

監視器拍下，林男高速失控撞上杜，杜遭猛烈撞擊騰空再重摔滾落柏油路，導致顏面粉碎骨折、顱內出血慘死，林再繼續向前波及宋，宋也腳骨折、一度呼吸衰竭急救撿回一命。

警方發現，林男事發前才剛從KTV離開，上路沒幾分鐘就釀禍，酒測值高達0.98，驗尿也呈現K他命、安非他命陽性反應，車內還被起獲1把不具殺傷力的瓦斯槍、1瓶K他命（0.816公克），林案發後遭收押至今。

檢方偵結依酒駕、毒駕致人於死及過失傷害等罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

林男日前聲請交保，主張他偵查中積極配合調查，且本案經過都有監視器錄影畫面，應無羈押必要，請求給予交保配合其他強制處分。

台中地院認為，林男涉犯酒駕、毒駕致死等罪嫌，其雖認罪，但所犯本刑是3年以上之罪，可預期未來刑期非輕，而有逃亡可能。

法院指出，林男經起訴後移審，自4月10日起羈押3月，審酌他嫌疑重大，伴隨有逃亡之虞，也考量他行為對個人、社會法益侵害，仍認有羈押必要，裁定駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林男當時酒駕撞死人後，自己膝蓋也骨折，犯後坐輪椅被「抬進」派出所做筆錄。圖／報系資料照
林男當時酒駕撞死人後，自己膝蓋也骨折，犯後坐輪椅被「抬進」派出所做筆錄。圖／報系資料照

酒駕 監視器 毒駕

延伸閱讀

誇張！真當綠島是國外 警3天取締11件酒駕

台中男吸K菸涉毒駕 他辯只吹冷氣沒移動...法院判「無罪」

獨／北市保大一個月內2員警酒駕被逮 保大：均記一大過調職

楊梅休息站清晨分隔島又出車禍 酒駕男開輔助駕駛自撞

相關新聞

纏訟7年…環評訴訟案居民勝訴定讞 中龍鋼鐵：深表遺憾

歷經7年的中龍鋼鐵公司廢棄物環評行政訴訟，最高行政法院公告判決，居民勝訴定讞。中龍公司表示，對於本案判決結果，深表遺憾；...

酒駕又毒駕…台中男狂飆撞死人 稱「過程有監視器」求交保被駁回

台中林姓男子去年底吸K菸、喝威士忌後，神智不清開車毒駕、酒駕在市區狂飆，撞飛杜姓老翁，釀1死3傷慘劇，呼氣酒測值高達每公...

愛慕對門人妻 藉口送便當強抱還上下其手 判1年6月

新北市柯姓男子因愛慕對門人妻，2年多前藉口送便當強行擁抱並上下其手，挨告後僅坦承有上門按鈴送便當，否認出手強行擁抱，新北...

公司轉手年資歸零 前員工怒告原公司求償資遣費遭駁回

新竹王男與呂男任職某眼鏡公司多年，不滿公司轉讓營運權後被原公司「騙去新公司上班」，導致年資歸零、權益損失，憤而求償資遣費...

「狗屎」變「罰金」 台東環保局開出飼主首張1200罰單

台東縣為推動慢經濟，營造優美宜人及乾淨衛生的城鄉環境，去年啟動「犬便不落地」宣導政策，並實施以來，仍有飼主未遵守規定，今...

美甲店闆娘遭二房東襲胸1分鐘 賠13萬道歉獲緩刑

新北市何姓女子承租部分店面經營美甲店，去年3月初遭二房東黃姓男子強行伸手摸捏胸部約1分多鐘，挨告後願賠償13萬元達成和解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。