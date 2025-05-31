快訊

柯建銘預告2罷免投票日？中選會回應了

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

愛慕對門人妻 藉口送便當強抱還上下其手 判1年6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市柯姓男子因愛慕對門人妻，2年多前藉口送便當強行擁抱並上下其手，挨告後僅坦承有上門按鈴送便當，否認出手強行擁抱，新北地院日前依強制猥褻罪，判刑1年6月，可上訴。

判決指出，從事搬運工的柯姓男子因心儀對門鄰居已婚婦人，於2022年11月22日晚上6時許，於住處附近巷口遇見剛下班正要返家的婦人，因是對面鄰居便一路閒聊並搭電梯上樓，柯聽婦人說，手上拿的是中午的便當因沒時間吃完，不想浪費所以帶回家晚上繼續吃。

「不會臭酸嗎？」柯欲將手中剛買的便當給婦人，遭婦人婉拒後各自返家，事隔2分鐘，柯男又按門鈴堅持送便當給婦人，婦人才說不用，男竟以雙手從正面用力環抱，導致婦人胸部緊貼其胸口，雙手由背部從上往下來回撫摸到兩側腰部，婦人用力掙脫，柯男竟還把口罩脫到下巴下緣處，想強行親吻，聽到婦人說其丈夫就快回到家了才離開。

婦人受到驚嚇急忙打電話向丈夫哭訴，柯男甚至隔天還在婦人家門口蹲點等候，婦人憂心安全逃回娘家住。柯男於警詢及檢方訊問均坦言有與婦人聊天及送便當，但否認強行擁抱情事，且未積極尋求受害婦人原諒，甚至反指遭婦人說謊汙衊，犯後態度非佳，新北地院日前依強制猥褻罪，判刑1年6月，仍可上訴。

新北市柯姓男子因愛慕對門人妻，2年多前藉口送便當強行擁抱並上下其手挨告，新北地院依強制猥褻罪，判刑1年6月。示意圖／Ingimage
新北市柯姓男子因愛慕對門人妻，2年多前藉口送便當強行擁抱並上下其手挨告，新北地院依強制猥褻罪，判刑1年6月。示意圖／Ingimage

鄰居 便當

延伸閱讀

人妻懂玩！《我內心的糟糕念頭》漫畫169話山田媽趁女兒不注意偷調戲市川

人妻帶情趣用品出遊...過安檢被檢查超糗 霸氣老公1句化解尷尬

帶情趣用品出遊盼重燃愛火！人妻過安檢被檢查超社死 尪1句霸氣化解尷尬

不滿看AV！妒妻虐殺丈夫切斷生殖器燉煮吃掉 被捕1句令人膽寒

相關新聞

愛慕對門人妻 藉口送便當強抱還上下其手 判1年6月

新北市柯姓男子因愛慕對門人妻，2年多前藉口送便當強行擁抱並上下其手，挨告後僅坦承有上門按鈴送便當，否認出手強行擁抱，新北...

公司轉手年資歸零 前員工怒告原公司求償資遣費遭駁回

新竹王男與呂男任職某眼鏡公司多年，不滿公司轉讓營運權後被原公司「騙去新公司上班」，導致年資歸零、權益損失，憤而求償資遣費...

「狗屎」變「罰金」 台東環保局開出飼主首張1200罰單

台東縣為推動慢經濟，營造優美宜人及乾淨衛生的城鄉環境，去年啟動「犬便不落地」宣導政策，並實施以來，仍有飼主未遵守規定，今...

美甲店闆娘遭二房東襲胸1分鐘 賠13萬道歉獲緩刑

新北市何姓女子承租部分店面經營美甲店，去年3月初遭二房東黃姓男子強行伸手摸捏胸部約1分多鐘，挨告後願賠償13萬元達成和解...

行車糾紛變街頭亂鬥 男揪少年砸車圍毆被害人判刑8月

新竹陳男不滿行車糾紛，深夜駕車追逐對方後，竟夥同胞兄與友人、2名少年持棍棒當街圍毆被害人車輛，造成對方3人受傷、車輛毀損...

歷時7年 中龍鋼鐵廢棄物環評變更案 居民勝訴定讞

端午連假前夕，最高行政法院正式公告判決，中龍鋼鐵上訴駁回，更一審由台中高等行政法院做成的居民勝訴判決獲得最高行政法院肯認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。