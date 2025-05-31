愛慕對門人妻 藉口送便當強抱還上下其手 判1年6月

新北市柯姓男子因愛慕對門人妻，2年多前藉口送便當強行擁抱並上下其手，挨告後僅坦承有上門按鈴送便當，否認出手強行擁抱，新北地院日前依強制猥褻罪，判刑1年6月，可上訴。

判決指出，從事搬運工的柯姓男子因心儀對門鄰居已婚婦人，於2022年11月22日晚上6時許，於住處附近巷口遇見剛下班正要返家的婦人，因是對面鄰居便一路閒聊並搭電梯上樓，柯聽婦人說，手上拿的是中午的便當因沒時間吃完，不想浪費所以帶回家晚上繼續吃。

「不會臭酸嗎？」柯欲將手中剛買的便當給婦人，遭婦人婉拒後各自返家，事隔2分鐘，柯男又按門鈴堅持送便當給婦人，婦人才說不用，男竟以雙手從正面用力環抱，導致婦人胸部緊貼其胸口，雙手由背部從上往下來回撫摸到兩側腰部，婦人用力掙脫，柯男竟還把口罩脫到下巴下緣處，想強行親吻，聽到婦人說其丈夫就快回到家了才離開。