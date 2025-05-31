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公司轉手年資歸零 前員工怒告原公司求償資遣費遭駁回
新竹王男與呂男任職某眼鏡公司多年，不滿公司轉讓營運權後被原公司「騙去新公司上班」，導致年資歸零、權益損失，憤而求償資遣費與補提退休金。新竹地院二審認為，2人當時已與原僱主合意終止勞動契約，轉往新公司任職，並非遭資遣，駁回上訴。
判決書指出，呂男自2013年起在某眼鏡公司任職，2021年起升任區長，底薪5萬5千元另加業績抽成；王男自2021年起任職該公司百貨專櫃門市，底薪3萬4千元。
王男與呂男控訴，2023年公司因財務困難，將門市裝潢與營運權讓給新公司，當時接獲公司法定代理人林女告知：「如果想繼續領薪水，就要轉去新公司」，還強調福利、特休、年資都不變，林女本人也會一起轉職。
王男與呂男信以為真，直到實際進入新公司後，才被通知需「重談薪資、年資歸零」，驚覺遭騙。2人強調，從來沒說要離職，是林女說只是換公司名字，「我們的人、工作都不變」，因迫於生活壓力，只好接受新公司安排，呂男工作至2023年7月底離職，王男則至同年8月底。
王男與呂男不滿「被騙去新公司上班」，對原公司提告請求資遣費共約44萬元，並要求補提2022年11月至歇業前的勞退金。一審判原公司補提退休金，駁回資遣費部分，兩人不服上訴。
法官查閱LINE紀錄發現，兩人2023年5月就已與新公司接觸、接受指示並於5月起領取薪水。呂男甚至在內部群組與新公司副總報告營運狀況，薪資表、業績記錄亦清楚顯示兩人當月起已正式轉任新東家。
法官認定，兩人當時知情且自願轉任，並未證明仍持續為原公司工作，亦未能提出被迫或遭解僱的證據，雙方關係已在5月間合意終止，無資遣事實。合議庭最終駁回上訴，全案定讞。
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