「狗屎」變「罰金」 台東環保局開出飼主首張1200罰單

台東縣為推動慢經濟，營造優美宜人及乾淨衛生的城鄉環境，去年啟動「犬便不落地」宣導政策，並實施以來，仍有飼主未遵守規定，今年1月至4月，共受理10件陳情、開罰1件。將持續將派稽查人員取締及受理民眾舉發，一旦查獲飼主遛狗未即時清理排便，最高開罰6000元。

縣府環保局表示，統計2024年受理民眾陳情飼主遛狗未即時清理排便物計53件，占陳情總件數的2%，今年1月至4月底已受理計10件陳情案，其中取締1件飼主於公園遛狗未攜帶撿拾狗便器，任意愛犬排便，當場開出1200元罰單，並限期清除，這也是宣導實施來首張罰單。

台東有得天獨厚的好山好水好空氣，更有多處環境宜人的公園景點，包括森林公園、海濱公園、新生公園、三角公園及國際地標等，不僅民眾喜愛去遊玩踏青，也是飼主攜帶寵物及犬隻溜搭透氣的空間場域，往往卻有很多飼主未繫繩，任意寵物及犬隻排便，導致環境髒亂。

「都不敢讓小孩在草地玩耍。」周姓市民說，她曾帶孩子去國際地標草地玩，但孩子腳上和衣服就沾到狗大便，氣得她把衣服丟掉。另吳姓市民表示，現在情況有好些，前幾年只要到海濱公園，那簡直是睜大眼睛，一個不小心就踩到地雷（狗屎）了，飼主還是要有水準一點。