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美甲店闆娘遭二房東襲胸1分鐘 賠13萬道歉獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市何姓女子承租部分店面經營美甲店，去年3月初遭二房東黃姓男子強行伸手摸捏胸部約1分多鐘，挨告後願賠償13萬元達成和解，新北地院日前依強制猥褻罪判刑7月，緩刑3年，可上訴。

判決指出，新北市何姓女子前年底向黃姓男子承租部分店面經營美申店，去年3月初，黃男找何女閒聊，見店內沒客人，竟強行一手壓制何女右手，另一隻手摸捏其胸部約1分多鐘，經何女強力掙扎反抗才停手。

「你這樣做會不會太過分，妳老婆都不知道嗎？」「當下被迷惑了，碰了胸部，我確實做錯了，無話可說。」黃事後曾向何女道歉，願意賠償13萬元達成和解。

新北地院日前依強制猥褻罪判刑7月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體提供60小時義務勞務，和接受3小時法治教育課程，仍可上訴。

新北市何姓女子承租部分店面經營美甲店，去年3月初遭二房東黃姓男子強行伸手摸捏胸部約1分多鐘，賠償13萬元達成和解，新北地院依強制猥褻罪判刑7月。示意圖／Ingimage
新北市何姓女子承租部分店面經營美甲店，去年3月初遭二房東黃姓男子強行伸手摸捏胸部約1分多鐘，賠償13萬元達成和解，新北地院依強制猥褻罪判刑7月。示意圖／Ingimage

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