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行車糾紛變街頭亂鬥 男揪少年砸車圍毆被害人判刑8月
新竹陳男不滿行車糾紛，深夜駕車追逐對方後，竟夥同胞兄與友人、2名少年持棍棒當街圍毆被害人車輛，造成對方3人受傷、車輛毀損，引發社會關注。新竹地院審理後，依妨害秩序罪判陳男有期徒刑8月。
判決書指出，25歲陳男2021年2月12日凌晨駕駛自用車，載著胞兄陳建安、友人陳永祥，以及2名12至18歲間的少年汪男、曾男，另有一名未詳身分男子，行經新竹市光復路段，與張姓男子發生行車糾紛。張男駕車離開後，陳男心生不滿，提議追車。
眾人於同日凌晨0時20分許，在新竹市某巷弄前追上張男車輛後集體下車，持車內棍棒砸車，再對張男與同行的方男、陳男施以圍毆，導致3人頭部、胸部與四肢多處擦挫傷，張男甚至左腓骨骨折。由於行凶過程位於公共場所，嚴重擾亂社會秩序，警方獲報後循線查獲相關人員。
法官認為，陳男等人率眾鬥毆，嚴重破壞公共秩序，雖犯後坦承犯行，且有經濟困難、教育程度不高等情節，仍難輕縱。且陳男為成年人，卻與未成年人共同行凶，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，合併裁量後，最終判處陳男有期徒刑8月。
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