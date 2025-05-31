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經濟部官員洩密...拿廠商投標秘密給2國立大學團隊參考 判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

去年任職經濟部水利署土地管理組的吳姓組長，負責全台備用水井調查及建置的中區、南區規畫採購案，卻趁評選會議前將2案投標廠商提出的建議書，洩漏給同樣參標的中興、成功大學團隊，法院以他就政府標案具利害關係文件沒保密，依洩密罪判他4月，緩刑2年，可上訴。

檢、廉調查，吳男經指派擔任中區、 南區備用水井建置規畫案採購的評選委員，對於廠商的投標文件應保密。他卻於2024年3月20日評選會議前，在水利署台中辦公室內，將2個採購案中相關競爭廠商的服務建議書一共7本，全數交給參標中區案的中興大學計畫團隊共同主持人，以及參標南區案的成功大學計畫團隊劉姓副組長參考，以此洩漏秘密。

吳男因另案被查，廉政官2024年4月10日持搜索票扣下他手機，檢視手機對話紀錄，意外發現他承辦政府標案卻將相關秘密洩漏給投標廠商。

台中地院審理時，吳男坦承不諱，與相關證人證詞相符；法院查，吳男負責的2個標案，各自包括中興、逢甲及成功大學，還有3間工程公司參與投標，但吳卻提前將採購案秘密，洩漏給中興、成功大學計畫團隊。

法院審酌，吳身為公務人員，同時是2起採購案的評選委員，就內部有利害關係的秘密，本應謹守保密義務，卻將秘密文書交付他人，考量他犯後坦承、無前科。

法院審理後依公務員交付國防以外應秘密之文書罪，判吳男有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，應向公庫支付10萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

關係 成功大學 團隊

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