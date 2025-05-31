外遇職業軍人遭判賠10萬元 她否認出軌：他是Gay

高雄市一名陳姓女子因莊姓丈夫入獄，因而結識當職業軍人的黃姓國中學長，還疑似發展成婚外情，被莊男發現氣得提告離婚並求償，陳女出庭時雖堅稱黃男是Gay，她與黃只是好閨蜜「情同姐妹」，但法官不採信，最後仍判陳女與黃男應賠償給莊男10萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，陳女與莊男在2021年5月結婚後生下一對雙胞胎女兒，但莊男隔年2月就因案入獄，陳女在丈夫壯男入獄後2個多月，碰巧與黃男相逢，之後還疑似發展為婚外情，陳與黃時常在IG發文Po合照，甚至與女兒們的合照還配文「一家人」，遭婆婆發現起疑。

沒想到陳女向婆婆自曝「在外面交了男朋友」，讓婆婆也不滿傳訊息給陳女「你外面有交（男友）已是事實，你都跟他同居你敢說什麼事都沒有」，但陳女也反駁「沒越界，我分寸都在」坦承結交男友還偶爾住在男友家，但也開嗆婆婆「不要在外面把我講的那麼難聽，什麼叫討客兄」不認有與黃男上床發生性關係。

此事被莊男得知後，氣得要求離婚並求償，雙方在去年7月離婚，離婚後莊男也向陳女求償50萬元，不過陳女出庭時辯稱，她會向婆婆說在外有男友，純粹是為了氣婆婆，因為婆家都在外面傳她交男友，她一時氣憤才會說出這些話。

陳女辯稱黃男是同性戀，她與黃男只是「好姐妹、好閨蜜」，黃男也把自己當作是雙胞胎女兒的「乾媽」，她與黃男的親密合照只是姐妹淘之間的親密合照而已，2人的關係不是婚外情而只是「情同姐妹」。

不過法官勘驗IG貼文和照片，卻注意到陳女標註黃男帳號時，還會加上「愛心」符號，又恰好兩人是國中學長學妹關係，與雙胞胎女兒4人合照的貼文看起來，黃男就儼然像雙胞胎的父親、陳女的另一半，因此不採信陳女「他是Gay」的說法。