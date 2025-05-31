開戰文遭疑「成人性誘惑」2度下架 呂秋遠道歉：虛心接受、檢討不足

擁有85萬粉絲的網紅律師呂秋遠，遭質疑始亂終棄後1個月於昨晚發聲明，爆料女方私訊他「最夯做愛地點」等露骨告白內容，不過這篇文章遭檢舉下架，他昨天上午重新發文仍「被消失」。而遭移除的理由為「違反《社群守則》中有關成人性誘惑的規則」。呂秋遠昨天下午再度發文，說明為何不在第一時間澄清，並向粉絲道歉。臉書昨晚9時22分將他第一篇聲明文章恢復上架。

臉書將呂秋遠的聲明文章移除的理由，為「違反《社群守則》中有關成人性誘惑的規則」，並指「此貼文可能協助安排或鼓勵性行為」。

呂秋遠重新發文時表示，「因為被檢舉刪除，我只好再貼一次。這篇文章跟我的尊嚴有關，我只是想說清楚真相而已…」，當昨天下午文章二度遭下架，他表示，臉書已經第二次刪除他的文章，「不過，各位應該都有備份，我就不再貼了」。

呂秋遠表示，這一個月來，一直沒有能好好的跟支持他的人說出真相。「我只是想要讓事情好好的沉澱」，所以沒有在第一時間澄清，卻讓女方及部分網紅抹黑，導致有些支持他的人失望，在此跟這些人道歉。人生無論多無奈，工作、電話跟訊息還是都有回應，只是不想寫文章而已，「我很好，比那些攻擊我的人都要好，別擔心」。