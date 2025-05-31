後憲上兵教召最後一夜暴打中士 法官最終仍輕判

「教召入營報到視同現役軍人！」憲兵上兵退役的羅姓男子參加後憲7日動員教召，卻於最後一晚，對同為後憲的徐姓中士因細故不滿，先丟滅火器開打，繼而出拳毆徐某頭臉成傷，桃園地院審結，依陸海空軍刑法之對上官施強暴罪判4月徒刑，得易科12萬元，可上訴。

審理時，31歲被告羅男否認對上官施暴，並以自己沒有拿滅火器作勢攻擊，也沒有揮拳毆打被害上官的頭、臉部。不過法官綜合比對徐姓被害人暨證人，以及在吸菸區的吳姓、林姓、曾姓及呂姓等人證詞，認為被告羅男確實有上述的攻擊行為。

法官認為，這件事發生在教召期間的軍營內，雖然地點是在非軍事訓練的吸菸區，但仍屬於軍隊的公共範圍。根據軍紀及指揮體系，所有人員在軍營裡都應遵守軍中紀律並服從上官命令，被告羅男在這種情況下攻擊上官，已構成陸海空軍刑法第49條第3項前段的「對上官施強暴罪」。

合議庭審酌，被告羅男於教召期間，身分等同於現役軍人，卻因一點小事就對長官動粗，嚴重影響部隊的領導與管理，也破壞軍隊的紀律，審視被告犯案的手法、對被害上官造成的傷勢，及犯案後態度，也將被告的前科紀錄、教育程度、家庭經濟狀況等都納入考量，做出主文所示刑罰，並諭知可易科罰金。

起訴指出，31歲羅男2021年12月間自憲兵第202指揮部勤務支援連上兵輪型車輛修護兵退伍，2023年接獲桃園憲兵隊寄發的動員教召令，並於同年11月11日到指定地點報到，至同年月17日止，進行為期7天的技能訓練。