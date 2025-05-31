桃園大溪妒夫一刀刺死小13歲妻 法官這樣判

桃園市大溪區59歲曾男懷疑年輕13歲妻子紅杏出牆，起口角後持水果刀嚇阻，竟刺中妻子心臟致死。由於兒女不希望在眾人面前再次回想案發經過，準備庭前淚求不行國民法官審理，改由職業法官審理，桃園地院合議庭依殺人罪，將曾男判刑7年10月，可上訴。

審理時，被告曾男坦承，且有證據可以證明，因此犯行確定。經合議庭調查，被告曾男在員警尚未知道犯嫌是誰時，立刻向員警坦承自己犯罪，符合自首要件，依自首規定減輕其刑。

合議庭根據八里療養院鑑定結論，認為被告曾男於犯案時，因精神障礙，雖仍具有辨識自己行為是違法的能力，不過由於曾男的辨識能力或控制行為的能力明顯降低，因此根據刑法第19條第2項規定減輕其刑。

合議庭審酌，被告曾男當時犯案情節，以及案發後曾持刀自殘、沒有主動叫救護車，在警方到場前已將犯案水果刀凶器洗乾淨放回廚房，此外，也考慮曾男在警方到場後配合調查並指出凶器所在等態度，還有受害者家屬在審理過程中的意見，均希望能夠從輕量刑，最後綜合被告前科背景、家庭經濟狀況等因素，量處適當之刑。

犯罪事實指出，曾男2023年12月7日晚間7時餘，與妻子、兒女及2名年幼孫女一起到桃園市KTV唱歌，歡唱到當晚10時30分，曾男與妻及2名孫女搭車回家，到家後晚間11時餘，曾因懷疑妻子外遇起口角，之後曾便到二樓休息，妻子則陪著孫女睡在1樓客廳沙發。