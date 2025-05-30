持身分證拍裸照就借錢！他被控耍詐占便宜 法官這理由判無罪

張姓男子被控去年4月30日透過IG及LINE認識1名女子，如配合手持身分證拍攝裸照，即會借4萬元給女方，但女方傳送裸照後遲未依約匯款，才發現上當並報警處理。張男否認答應對方「裸借」，要求與女方見面，簽借據才有保障，法官認張男說詞符合常理，最後判他無罪。

張男說，去年4月24日才在IG追蹤對方，同年月30日對方發了一則類似有金錢困難的限時動態，他才嘗試跟對方聊天，對方就說她車禍、欠別人錢，要跟他借4萬元。

他表示，真的有想要借對方錢，但他還是想要跟對方見面認識對方，簽個借據有個保障，甚至不排除用性關係來抵債，不然他4萬元借出去也是拿不回來。他強調，當初沒有講好說只要對方傳裸照給他，他就借4萬元給女方。

台南地院指出，女方提出與張男LINE對話截圖，全文內容並不完整，僅有片段截圖6張，就女方於去年4月30日0時39分傳送她手持身分證裸體照片檔之前，張男是否有向她表示「僅需傳送自拍裸照」，即願意立刻借款4萬元給她，仍有疑問。

且因張男傳送訊息部分收回，也難以充分佐證女方指稱雙方已達成協議，女方僅需傳送自拍裸照，即願意立刻借款4萬元的真實性。

台南地院指出，張男雖傳送其他女性手持身分證遮點裸體示範照片，疑似有意接受女方拍攝自身裸體手持身分證照片作為借款擔保，惟參佐雙方前後討論內容，張男仍有表示要與女方見面、確認是否為本人，又持續試探雙方直接性交易的可能性，張男是否願意借款與女方、女方需如何提供擔保，雙方仍在討論階段。

台南地院表示，雙方第一次聊天是在當天深夜，之前並無交情，並非在網路持續聯繫聊天朋友，現實生活中也無任何接觸，張男第一次與女方聊天時，對方立刻以出車禍、欠別人錢有急用理由，欲向他借款4萬元，又主動表示願意拍攝裸照傳送與他方式「裸借」，多會對其真實身分存疑，懷疑此為詐騙手法。

台南地院認為，縱使對方傳送裸體自拍照，在現今網路虛假美女圖氾濫、深偽技術已有相當發展狀況下，裸照拍攝對象是否確實為本人，根本難以分辨。