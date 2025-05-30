他外出遛狗慘遭暴走犬攻擊、愛犬還被咬傷 飼主罰3千元

台南陳姓男子4月26日傍晚帶愛犬外出遛狗，行經附近三合院時，葉姓男子所飼養犬隻突然衝出大門攻擊、追逐，致陳男受到驚嚇，愛犬還被咬傷，陳男氣不過報警處理，警方依違反社會秩序維護法送辦，法官認葉男縱容動物嚇人處罰鍰3000元。

葉男於警詢中說，平時犬隻都自由地在三合院內活動，很少將犬隻綁起來，犬隻沒有配戴嘴套，他知道牠會咬野狗，如果有人養的牠會對狗吠，平常路人經過牠也會吠。

台南簡易庭表示，依社會秩序維護法第70條第3款規定，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。所謂縱容，指消極對於有看管義務動物不加看管而言，凡放任不加約束都算。

台南簡易庭認為，葉男既是犬隻飼主，自應對犬隻加以看管，且明知犬隻會對路人吠、攻擊其他犬隻，自可預見如將犬隻隨意飼養在三合院內，未以牽繩或其他適當方式約束犬隻，未將大門關好，犬隻極可能自三合院內衝出，並對經過行人攻擊、追逐、吠叫致生驚嚇。