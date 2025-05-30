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北市男偷皮夾後盜刷 見東窗事發竟找派出所「撿到遺失物」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

蔡姓男子日前在北市台大醫院附近閒晃，看到有機車前置物箱放有皮夾，逕自偷走，被害者林姓男子發現信用卡跳出刷卡通知，驚覺被偷竊報警。蔡男事後遭警方通知到案說明，他卻異想天開，隨便找個派出所假裝「撿到皮夾」想躲避刑責，員警秀出監視器畫面證明他罪證確鑿，警詢後依法送辦。

中正一分局仁愛路派出所日前獲報，林男（37歲）稱機車停在台大醫院附近要去看醫生，手機跳出超商刷卡消費紀錄驚覺皮夾遺落在車前置物箱內被偷走，請求協助。

警方調閱監視器畫面，發現蔡男（47歲）形跡可疑，直接鎖定皮夾後偷走，之後更大喇喇使用皮夾內的信用卡，連續至超商消費刷卡，釐清身分後寄發通知書要求到案說明。

沒想到蔡男收到警方通知書，意識到犯行被抓包，卻異想天開，把皮夾拿至住家附近萬華分局某派出所謊稱「我撿到皮夾」，想以遺失物處理，儘管萬華警方依規定受理並通知失主，但中正一警方調閱到清楚蔡男清楚的犯罪事證，警詢後仍依竊盜罪嫌函送法辦。

蔡姓男子偷竊他人皮夾後盜刷，卻異想天開，隨便找個派出所假裝「撿到皮夾」想躲避刑責，員警秀出監視器畫面證明他罪證確鑿，警詢後依法送辦。記者翁至成／翻攝
蔡姓男子偷竊他人皮夾後盜刷，卻異想天開，隨便找個派出所假裝「撿到皮夾」想躲避刑責，員警秀出監視器畫面證明他罪證確鑿，警詢後依法送辦。記者翁至成／翻攝

超商 監視器 台大醫院

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