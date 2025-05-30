北市男偷皮夾後盜刷 見東窗事發竟找派出所「撿到遺失物」

蔡姓男子日前在北市台大醫院附近閒晃，看到有機車前置物箱放有皮夾，逕自偷走，被害者林姓男子發現信用卡跳出刷卡通知，驚覺被偷竊報警。蔡男事後遭警方通知到案說明，他卻異想天開，隨便找個派出所假裝「撿到皮夾」想躲避刑責，員警秀出監視器畫面證明他罪證確鑿，警詢後依法送辦。

中正一分局仁愛路派出所日前獲報，林男（37歲）稱機車停在台大醫院附近要去看醫生，手機跳出超商刷卡消費紀錄驚覺皮夾遺落在車前置物箱內被偷走，請求協助。

警方調閱監視器畫面，發現蔡男（47歲）形跡可疑，直接鎖定皮夾後偷走，之後更大喇喇使用皮夾內的信用卡，連續至超商消費刷卡，釐清身分後寄發通知書要求到案說明。