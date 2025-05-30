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駕駛人注意！北宜坪林段6月1日納入區間測速 速限40公里

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，因該路段路幅狹窄、蜿蜒，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里，新北市警局交通大隊呼籲駕駛用路人遵守交通規則，勿貪快、勿違規，共同維護安全、友善的交通環境。

新北市台9線北宜公路位於坪林區在33.3公里至37.2公里路段，是來往新北市與宜蘭縣的重要聯絡道路，因該路段路幅狹窄、蜿蜒，現地道路主管機關交通部公路局將此路段速限訂為每小時40公里。

新北市警局交通大隊指出，經分析該路段易有超速事故，常有車輛衝至對向車道，均與行車速度有關，為加強行車速度管理，新北警方將該路段雙向納入區間測速路段，距離約4公里，將從今年6月1日起正式實施，提醒駕駛用路人依循現地速限行駛，且行經彎道仍要確實減速，避免失控致生危險。

交大表示，該路段於今年4月進行盲測至今，偵測超速違規共346件，平均每日違規達5.9件。警方表示，區間測速執法並非以處罰為目的，提醒駕駛用路人遵守法規行駛、防制交通事故，藉此培養民眾正確用路習慣，新北警方也將持續以維護駕駛用路人行車安全。

新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里。圖／新北市警局交通大隊提供
新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里。圖／新北市警局交通大隊提供
新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里。圖／新北市警局交通大隊提供
新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里。圖／新北市警局交通大隊提供
新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里。圖／新北市警局交通大隊提供
新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里。圖／新北市警局交通大隊提供

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