呂秋遠5千字長文濃縮百字重點 Cheap狠酸：真是笑死

擁有85萬粉絲的網紅律師呂秋遠，日前遭前同事指控始亂終棄，他沉寂1個月後的昨晚突然發布5千多字長文反擊，公布他與女方私訊內容和事件始末，引起熱議。百萬網紅「Cheap」今天在臉書表示，最賭爛的是，呂秋遠平常靠著「律師」、「為女性發聲」、「理性溫柔大叔」、「痛罵渣男」的形象吸粉，沒想到卻是一手念經、一手摸奶的人，「真是笑死」。

Cheap表示，呂秋遠寫了一篇長文，痛訴自己遭到色誘，「前面講了一大堆，把女生講得多騷、多主動，不斷勾引他，好色喔，而呂大律師本人卻坐懷不亂，好像法海上身」，還表現得這麼委屈。

而呂秋遠長篇文章的開場白，竟和國民黨主席朱立倫10年前文章開場白一模一樣，朱立倫該篇文章為表態接受國民黨徵召，參選2016總統大選。Cheap表示，「這也要抄？」