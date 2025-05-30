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呂秋遠5千字長文濃縮百字重點 Cheap狠酸：真是笑死
擁有85萬粉絲的網紅律師呂秋遠，日前遭前同事指控始亂終棄，他沉寂1個月後的昨晚突然發布5千多字長文反擊，公布他與女方私訊內容和事件始末，引起熱議。百萬網紅「Cheap」今天在臉書表示，最賭爛的是，呂秋遠平常靠著「律師」、「為女性發聲」、「理性溫柔大叔」、「痛罵渣男」的形象吸粉，沒想到卻是一手念經、一手摸奶的人，「真是笑死」。
Cheap表示，呂秋遠寫了一篇長文，痛訴自己遭到色誘，「前面講了一大堆，把女生講得多騷、多主動，不斷勾引他，好色喔，而呂大律師本人卻坐懷不亂，好像法海上身」，還表現得這麼委屈。
而呂秋遠長篇文章的開場白，竟和國民黨主席朱立倫10年前文章開場白一模一樣，朱立倫該篇文章為表態接受國民黨徵召，參選2016總統大選。Cheap表示，「這也要抄？」
不少網友留言發表看法，「道貌岸然，得道高僧」、「專業用在這裡，不愧是大律師」、「直接社死」、「還不是一堆死忠鐵粉相信，根本邪教」、「超中肯，人設崩塌！就一個詞，噁心」、「公眾人物可以做出這麼噁心的示範真不簡單」、「還不是呂自我意識清楚下的所作所為，還把所有的過錯推給對方，檢討別人？這有什麼好說的，如果是對方給你下迷幻藥這才有討論空間吧，問題就是沒有」。
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