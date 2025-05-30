快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

聽新聞
0:00 / 0:00

桃消防助理員約炮性侵沒事 侵占、偷拍3罪繳34萬換自由

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市消防局秘書室楊姓助理員2年前網交約炮，遭A女控性侵，檢警發現他不僅涉及23年前3起強盜性侵懸案，公務電腦的「花冊」有偷拍B、甲、乙女性影片，桃園地院審結，侵占甲女皮包判罰1萬、偷拍B、乙女性影像判應執行11月，得易科33萬，其餘2次強制性交獲無罪，可上訴。

法院審理時，42歲被告楊男坦承竊錄B女身體隱私及乙女性影像等犯行，卷證內有楊男的電腦主機「花冊」檔案的截圖照片、影片可證明他犯案；被告楊男否認與甲女約炮後，侵占她遺落現場的皮包及現金，但合議庭根據甲女陳述，對照楊男電腦內所存甲女證件正片、被告查詢前往鶯歌郵局的導航路線圖，據此認定被告確實有侵占甲女遺忘的皮包及金錢。

合議庭審酌，被告楊男就偷拍B女裸體及竊錄與乙女性交影像的犯行，至今仍未與被害B女、乙女達成和解或賠償她們所受損害，但念在他於審理過程中坦承部分犯行，並針對否認侵占甲女遺忘皮包及金錢的犯行部分和甲女達成和解，考量他的智識程度、生活狀況及素行等情狀，分別量處適當之刑，並定應執行刑諭知易科罰金。

檢方起訴另指，被告楊男對A女觸犯對於精神障礙女子為強制性交罪嫌，以及對甲女另犯強制性交罪嫌，合議庭認為，A女的指控前後不一，除了她的指控外，無其他確實證據，卷證內的資料不足以認定被告楊男有強制性交的犯行。甲女則是北市警方在「花冊」檔案中發現甲女的證件照片，通知她到案說明才提出強制性交告訴，但甲女於案發後的反應及態度，與一般性侵案被害者不同，除了甲女指控外，無其他直接證據。對於加重及強制性交部分作出無罪判決。

檢方起訴指出，楊姓助理員2023年2月21日凌晨1時，以暱稱「阿當～」在交友軟體「Goodnight」約炮，結識A女立刻駕車到北市赴約，見她病發吃藥全身無力，又逢月事無意上床，仍強行「闖紅燈」，完事後不顧下半身沾滿經血，趁她盥洗期間刪光雙方在交友軟體、Line對話紀錄後離去，女子凌晨4點向父求救送醫治療報警。

北市警採集DNA送驗，並向交友軟體公司調閱會員A女配對聊天紀錄，發現案發當天凌晨1時45分暱稱「阿當～」男子曾傳訊「我到了」字樣，進而清查會員註冊資料及聯絡電話追查真實身分，另調閱楊男手機基地台位置發現2時45分至3時44分均在A女住處附近，還有社區訪客登記簿佐證，確認楊曾到A女住處。

北市警同年10月3日上午至桃市消防局秘書室搜索楊的辦公處，在他使用的公務電腦內發現「花冊」資料夾，內有多名女子遭偷拍的裸身影片及照片的小檔案，除「A女住處」，還有「中壢B女台北room18夜店」等偷拍影片，經查B女也是「Goodnight」會員，同月19日主動聯繫，B女才知2022年6至7月間約炮時遭楊偷拍，經承辦檢察官洪鈺勛多次懇談才鼓起勇氣提告。檢警根據「花冊」，又找到被害甲、乙女，前者出面控告楊男涉嫌侵占皮包及強制性交，後者對約炮時遭偷拍性影像提告，甲乙女另案偵結起訴。

桃園地院昨宣判，楊男犯侵占離本人所持有之物罪判罰1萬元，得易服勞役。又犯無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪及無故以錄影攝錄性影像罪，均判6月，應執行11月，得易科罰金。扣案電腦主機沒收。其餘被訴加重強制性交、強制性交部分均無罪。

桃園市消防局回應，針對楊員一審宣判結果，本局尊重司法判決，在楊員於2024年元月間起訴時，已依法召開考績委員會審議，確定移送懲戒，後續將依相關規定辦理。

桃市消防局秘書室楊姓助理員涉嫌利用交友軟體約炮A、B、甲、乙女，被控強制性交A、甲女因罪證不足獲無罪，但侵占甲女皮包、偷拍B女裸體照及乙女性影像，分別判罰金1萬元及應執行11月徒刑，得易科罰金，換句話說，楊男繳清34萬元罰金就沒事了，但本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃市消防局秘書室楊姓助理員涉嫌利用交友軟體約炮A、B、甲、乙女，被控強制性交A、甲女因罪證不足獲無罪，但侵占甲女皮包、偷拍B女裸體照及乙女性影像，分別判罰金1萬元及應執行11月徒刑，得易科罰金，換句話說，楊男繳清34萬元罰金就沒事了，但本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園市消防局秘書室楊姓助理員利用交友軟體約炮卻性侵、偷拍性影像，讓他早年於2002、2003年間連續犯下3起持刀強盜性侵懸案曝光，但已過了追訴期，桃園地院判決結果出爐。圖／擷自交友軟體「Goodnight」
桃園市消防局秘書室楊姓助理員利用交友軟體約炮卻性侵、偷拍性影像，讓他早年於2002、2003年間連續犯下3起持刀強盜性侵懸案曝光，但已過了追訴期，桃園地院判決結果出爐。圖／擷自交友軟體「Goodnight」

桃園地院 偷拍 侵占

延伸閱讀

32學童受害…國小少棒教練涉性侵球員 台中社會局公布姓名

疑民眾偷拍嘉市垂楊國小 經查市府員工執行公務

N號房會員、台北補教師偷拍學生9年 55罪判12年理由曝

才因襲臀被判刑5個月　孫生再因涉偷拍妨害性自主遭警方拘提到案

相關新聞

呂秋遠5千字怒反擊 驚見開場白疑抄襲朱立倫10年前舊文

網紅律師呂秋遠遭前同事指控始亂終棄，他沉寂1個月在臉書發表5千字長文反擊，還公開兩人Line私密對話截圖，承認發生性關係...

呂秋遠曝女方姓名致肉搜 PTT懶人包列10點 網諷「家寧2.0」

在網路享有高人氣的網紅律師呂秋遠，在爆出始亂終棄爭議沉寂1個月後，昨晚在臉書發表逾5千字長文反擊，並公布他與女方15張L...

呂秋遠指控「楊律師」介入案情 他揭客戶解約真相：你要多拜拜

因私生子風波沉寂近一個月的知名網紅律師呂秋遠，於5月29日晚間在社群平台發表逾5000字聲明，首度正面回應爭議，指控孩子生母林女主動勾引，並點名「楊律師」與林女聯手把事情鬧大。對此，「楊律師」於隔日發文作出強烈反擊，直言「未接受生母林律師的委任」、「你該擔心的是可能要坐牢」、「她們（單親媽媽）已經身無分文，有些甚至負債累累，原因是什麼，你心裡有數」。

北市男偷皮夾後盜刷 見東窗事發竟找派出所「撿到遺失物」

蔡姓男子日前在北市台大醫院附近閒晃，看到有機車前置物箱放有皮夾，逕自偷走，被害者林姓男子發現信用卡跳出刷卡通知，驚覺被偷...

駕駛人注意！北宜坪林段6月1日納入區間測速 速限40公里

新北市台9線33.3公里至37.2公里坪林路，因該路段路幅狹窄、蜿蜒，自今年6月1日起納入區間測速，車輛速限40公里，新...

呂秋遠5千字長文濃縮百字重點 Cheap狠酸：真是笑死

擁有85萬粉絲的網紅律師呂秋遠，日前遭前同事指控始亂終棄，他沉寂1個月後的昨晚突然發布5千多字長文反擊，公布他與女方私訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。