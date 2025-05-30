台南分署法拍6月3日登場 53噸動力漁船起拍價僅7萬8千元

行政執行署台南分署預定6月3日舉辦動產拍賣會，其中台南分署受理囑託拍賣偵查中扣押停放於海岸巡防署安平漁港安檢所公務碼頭的「進漁滿號」漁船一艘，將以喊價方式公開拍賣，起拍價僅7萬8千元。

台南分署指出，這艘拍賣漁船總噸位為53.37噸的動力漁船，船長20.23公尺，船寬4.6公尺。為增加民眾出價意願，台南分署已於23日上午帶領2組民眾近距離觀看漁船。

據調查，「進漁滿號」今年2月赴東沙海域，在公海從泰國毒梟船隻接收402公斤大麻，被海巡署派船艦在公海攔截，從漁船密艙內起獲大麻，陳姓船長及3名印尼籍漁工依毒品罪嫌移送台南地檢署，檢方聲押禁見獲准。

台南分署指出，該漁船如若拍定，將由該署發文原船主收回漁業執照1年，並副知拍定人何時可以辦理過戶。該漁船拍定人除支付拍定價金及鑑定費用5000元外，拍定人應於拍定日起3周內將該船舶移出海巡署安平漁港安檢所公務碼頭。請應買人事先詳細了解拍賣公告上記載。