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呂秋遠5千字怒反擊 驚見開場白疑抄襲朱立倫10年前舊文

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

網紅律師呂秋遠遭前同事指控始亂終棄，他沉寂1個月在臉書發表5千字長文反擊，還公開兩人Line私密對話截圖，承認發生性關係但否認交往。Threads社群平台有網友發現，呂秋遠發文的開場白，竟和國民黨主席朱立倫10年前的臉書文章第一段一模一樣，「不理解呂秋遠的發文開頭為何要抄襲朱立倫」。

呂秋遠昨晚9時許的文章開場白，「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」。

而朱立倫2015年10月17日的臉書文第一段也是「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」。

朱立倫10年前該篇文章的時空背景，為國民黨2016年總統大選「換柱」爭議，改徵召時任新北市長、國民黨主席的朱立倫參選總統。該篇文章超過3.2萬個讚、2.3萬筆留言。不過，朱立倫寫「路上無車無人，夜深無聲」，發文時間卻是當晚8時26分，還有網友留言諷刺「深夜還沒到啊」。

律師呂秋遠昨晚發文開戰，開場白竟和國民黨主席朱立倫10年前的文章第一段一字不差。圖／取自臉書
律師呂秋遠昨晚發文開戰，開場白竟和國民黨主席朱立倫10年前的文章第一段一字不差。圖／取自臉書
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

朱立倫 呂秋遠

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