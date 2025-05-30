呂秋遠5千字怒反擊 驚見開場白疑抄襲朱立倫10年前舊文

網紅律師呂秋遠遭前同事指控始亂終棄，他沉寂1個月在臉書發表5千字長文反擊，還公開兩人Line私密對話截圖，承認發生性關係但否認交往。Threads社群平台有網友發現，呂秋遠發文的開場白，竟和國民黨主席朱立倫10年前的臉書文章第一段一模一樣，「不理解呂秋遠的發文開頭為何要抄襲朱立倫」。

呂秋遠昨晚9時許的文章開場白，「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」。

而朱立倫2015年10月17日的臉書文第一段也是「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」。