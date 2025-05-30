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台東警吳關志連36年考績拿甲等 獲全國模範警察

中央社／ 台東縣30日電

台東警察局台東分局警務佐吳關志在警界服務逾36年，年年考績甲等，無任何懲處紀錄，優異表現，獲警政署頒發模範警察。

台東警分局今天發布訊息指出，警分局第4組警務佐吳關志榮獲內政部警政署頒發114年度第61屆模範警察殊榮，肯定吳關志長年在警政崗位的優異表現與卓越貢獻，為台東警分局之光。

台東警分局長陳宏平告訴中央社記者，吳關志民國80年2月調任台東警分局，吳關志自警校畢業迄今服務逾36年，任職期間工作認真負責、廉潔自持，對上級交辦任務均全力以赴、圓滿達成，歷年考績都為甲等，累計達36次，無任何懲處紀錄，風紀操守俱佳。

陳宏平說，吳員近5年內更積極參與各項勤務與業務，包括治安調查、情資蒐整及錄影監視系統維護等重點工作，都展現高度效率與專業，深獲肯定。

他表示，除專業能力外，吳員處理勤務具高度應變能力，常能臨危不亂，協助單位圓滿地解決突發事件，展現沉穩與智慧。此次榮獲模範警察殊榮，實至名歸。

陳宏平指出，吳員榮獲模範警察，警分局除深感與有榮焉，也期盼藉此肯定，激勵更多警分局人員持續堅守崗位、精進專業，發揮警察為民服務的精神，共同守護台東治安與民眾平安。

警察 考績 台東

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