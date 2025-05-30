呂秋遠大反擊批女方偷錄音 巴毛律師：矯情無比又噁心

網紅律師呂秋遠沉寂1個月後突然發文開戰，引起熱議。權麒法律事務所所長陳宇安今天在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，以「受精卵律師」暗諷，指男方寫了一大篇悲情文，「內容大概就是說他是被害人，他是被勾引的，他很可憐」，「對比你之前說老來得子是天大喜事，你這篇文看起來矯情無比又噁心」。

呂秋遠在5千字長文中，暗示女方爆料不實，竟將談判對話錄音，「我向來不會去偷錄別人說什麼，她怎麼可以這麼做？況且，把錄音放出來的意思是什麼？讓我人格毀滅？」控女方大玩煤氣燈手法，他還因此求助身心科。

巴毛律師表示，正常來說，一開始覺得對方不對勁，應該會保持距離才對吧；另外就是錄音那段，身為家事律師，「你難道不知道家事訴訟中很難提出相關證據，最好的方式就是錄音，你摸著良心問問你，有沒有建議過你的當事人去錄音」。而且這種錄音本來就是合法的，「你不要再裝受害者了，很噁心」。