呂秋遠大反擊批女方偷錄音 巴毛律師：矯情無比又噁心
網紅律師呂秋遠沉寂1個月後突然發文開戰，引起熱議。權麒法律事務所所長陳宇安今天在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，以「受精卵律師」暗諷，指男方寫了一大篇悲情文，「內容大概就是說他是被害人，他是被勾引的，他很可憐」，「對比你之前說老來得子是天大喜事，你這篇文看起來矯情無比又噁心」。
呂秋遠在5千字長文中，暗示女方爆料不實，竟將談判對話錄音，「我向來不會去偷錄別人說什麼，她怎麼可以這麼做？況且，把錄音放出來的意思是什麼？讓我人格毀滅？」控女方大玩煤氣燈手法，他還因此求助身心科。
巴毛律師表示，正常來說，一開始覺得對方不對勁，應該會保持距離才對吧；另外就是錄音那段，身為家事律師，「你難道不知道家事訴訟中很難提出相關證據，最好的方式就是錄音，你摸著良心問問你，有沒有建議過你的當事人去錄音」。而且這種錄音本來就是合法的，「你不要再裝受害者了，很噁心」。
網友表示，「看各大律師嗆爆他，真的比Andy+0好看多了」、「他還需要用溫暖的大嬸人設來騙流量，所以發這樣的文章很正常！他大概覺得無腦支持他的人還是很多」、「而且被檢舉刪文，還要原文重發一次，弱弱的問一句，所以是有底稿以備不時之需嗎」、「他就想測測風向」、「渣男踢鐵板記」、「當事人為自保而蒐證，這不是很正常的嗎？」
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