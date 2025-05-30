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呂秋遠曝女方姓名致肉搜 PTT懶人包列10點 網諷「家寧2.0」
在網路享有高人氣的網紅律師呂秋遠，在爆出始亂終棄爭議沉寂1個月後，昨晚在臉書發表逾5千字長文反擊，並公布他與女方15張Line對話截圖，因此曝光女方的真實姓名，有網友肉搜出照片和個資。目前女方臉書尚未更新，法界也掀起議論，「呂秋遠」成為社群平台熱門關鍵字，網友直呼比「Andy、家寧」互撕事件還精采。
PTT八卦版有網友整理「懶人包」，洋洋灑灑共10點，包括：指控女方並非傻白甜，到職23天就發動攻勢，不想當員工，想上位當老闆娘。曾失婚，為1私事可能觸犯偽造文書、優生保健法，所以女方擔心依律師法會吊牌，呂說只易科罰金。女方抱怨呂不讓她生下來，結果10天後就有了。呂認為他被女方爆料後，人格毀滅，女方只想到她自己。呂主張不結婚是女方自己提出的offer，當時甜言蜜語說還可以為了他的形象。
「懶人包」還指，呂自爆，女方為了留住呂，自述可以接受三妻四妾，還可以把呂當皇帝服侍，幫他物色後宮。呂說他沒有9億元。呂爆料，女方玩煤氣燈手法，先教唆記者採訪還自擬題目 ，事發後再安慰他、營造人設。匯款給女方前，發現爆料已經上媒體了，有內鬼，終止交易。司法不公，家事法庭裁判都不公開，就他一個忘記被遮名字。
其他網友表示，「我覺得+0應該找他來寫腳本，這種反客為主先講先贏，後講也贏，真的是台灣主流」、「呂人設已毀，現在只想拖人下水」、「大家看好，這就是所謂大律師的嘴臉」、「他問題不是上床，而是擺出女性感情專家，結果是個不會負責的巨嬰」、「敢做不敢當」、「翻譯：偶很帥，偶沒有錯！是她們勾引我」、「呂秋遠把女的講得再髒，也只顯得自己也很髒」、「送上門的他就要，還說啥呢」、「真的是家寧2.0」、「都是they的錯」。
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