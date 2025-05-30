前苑里鎮長貪800萬判11年 苗栗地院不命科技監控被撤銷

苗栗縣前苑裡鎮長劉秋東任內利用納骨塔工程收賄800萬元，苗栗地院一審依貪汙等罪判他11年，檢察官以劉逃亡可能性高聲請科技監控，被苗院駁回後提抗告；台中高分院二審認為，苗院既認劉有逃亡可能，且劉對於用「個案手機」科控也無意見，撤銷發回苗院重裁。

檢方查，劉秋東2021、2022年於鎮長任內，利用2021年3月辦理青埔生命紀念園區1樓增設納骨櫃工程，及2022年12月2樓增設納骨櫃工程，收受業者賄賂800萬元綁標；苗栗地院以劉不思廉潔、無法抗拒金錢誘惑，2024年11月依貪汙、違反政府採購法等8罪，判劉11年。

苗栗地院ㄧ審考量，劉於偵、審中坦承大部分犯行，他自2023年7月11日經廉政署詢問至今，長達1年10個月期間都有遵期到庭接受訊問，且繳回犯罪所得800萬元，可見願意接受司法審判，無任何事證顯示其已有逃亡意圖甚至計畫，尚無羈押必要，裁定自5月9日起限制出境、出海8月。

因檢察官以劉面臨重罪，又非毫無資力之人，有潛逃出境可能，聲請命劉接受科技監控；苗院認為，劉坦承大部分犯行、皆遵期到庭且繳回犯罪所得，認為以限制出境出海保全措施已足夠，符合比例原則、法益權衡，無科技監控必要，駁回檢察官聲請。

檢方不服抗告，主張劉犯貪汙重罪逃亡可能甚高，依司法實務經驗就算命高額保金、限制出境，仍多有不顧國內事業、財產及家人而棄保潛逃，劉有相當資力、人脈，鎮長任內多次以權勢向廠商收賄減損工程品質，若逃匿無法即時審判執行，將重創司法權及公共利益維護，應科技監控。

台中高分院二審認為，我國四面環海，增加偷渡出海危險，而苗院今年4月30日開庭時，法官問劉秋東及其辯護人「對於檢察官建議使用個案手機，搭配限制出境、出海，有何意見」，均回答「沒有意見。」

二審說，「個案手機」定期報到的科技監控，是命被告用該手機拍照定期線上報到，取代過去要親自赴派出所報到之不便，另相較「電子腳環」固定身體部位，用「個案手機」對自由、隱私干預可謂相當輕微。