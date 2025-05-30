正式開戰5421字反擊文「被消失」 呂秋遠：我只想說清楚真相

擁有85萬粉絲的網紅律師呂秋遠，針對始亂終棄爭議，他沉寂1個月後昨晚在臉書發文，他公布女方私訊內容，指對方主動求愛，確實有發生性關係，但否認交往，並指控對方爆料不實，對他人格毀滅。不過，今天上午該則文章消失，呂秋遠再度發文，將全文重新「複製貼上」。

呂秋遠表示，因為被檢舉刪除，他只好再貼一次。這篇文章跟我的尊嚴有關，「我只是想說清楚真相而已，好嗎？」