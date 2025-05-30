正式開戰5421字反擊文「被消失」 呂秋遠：我只想說清楚真相
擁有85萬粉絲的網紅律師呂秋遠，針對始亂終棄爭議，他沉寂1個月後昨晚在臉書發文，他公布女方私訊內容，指對方主動求愛，確實有發生性關係，但否認交往，並指控對方爆料不實，對他人格毀滅。不過，今天上午該則文章消失，呂秋遠再度發文，將全文重新「複製貼上」。
呂秋遠表示，因為被檢舉刪除，他只好再貼一次。這篇文章跟我的尊嚴有關，「我只是想說清楚真相而已，好嗎？」
呂秋遠在臉書發表5421字長文反擊，並公開他與女方15張的Line對話截圖，爆料女方到他的律師事務所任職之後，多次暗示文字告白，傳給他「最夯做愛地點」、「希望我帶她回家睡覺」等各種追求訊息，更批女方打官司、找媒體、上網爆料。「我決定提供所有證據，攤開所有真相」。他不會再針對私事受訪，「其實我很早就想退休，這樣的不實指控，剛好可以讓我順勢下台」。
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