被呂秋遠點名 他列7點狠酸再爆料「被害人們」：有可能讓你坐牢

網紅律師呂秋遠遭指控始亂終棄，他昨晚在臉書發超過5千字反擊，並提及一名「所謂的楊律師」要求他的客戶對他解約、申訴。遭影射的「楊律師」昨深夜也在臉書列7點回敬「呂大律師」，再加碼爆料有「被害人們」私訊他，「這些單親媽媽們哭訴的內容是什麼，你心裡有數」。

「楊律師」臉書粉專表示，他並未接受女方委任，當事人只是長年追蹤他粉專的粉絲，他只是抽空幫忙貼文章出氣。有很多被害人私訊諮詢，並非「楊律師主動要求呂秋遠的客戶解約」，是「呂秋遠的客戶主動想要跟呂秋遠解約，所以才來問楊律師，楊律師被動回答實務流程」。

楊律師表示，還有另一種「被害人們」的私訊詢問，詢問內容大約是「我曾經委任呂秋遠，網路的他好像很正義，第一次諮詢時也講的很…但當我付費委任他後，沒想到…他竟然…」。他知道有幾個有向公會申訴呂秋遠。所以並非「楊律師主動要求呂秋遠的客戶去向某些公會申訴」，是「呂秋遠的客戶主動向某些公會申訴呂秋遠，申訴後或申訴中，看到楊律師的文章，所以私訊向楊律師哭訴」。

針對玩弄感情、始亂終棄等疑雲，楊律師表示，這些都算相對小事，都不足以讓這個85萬網紅律師提早退休。但「被害人們」中有人的私訊內容假設是真的，「有一半真的能讓你提早退休，有一半有可能讓你坐牢，你要擔心的是這個啦」。

楊律師表示，「被害人們」有的已經身無分文，甚至負債累累，「原因是什麼，你心裡有數」。所以他只是叫對方去找媒體，「因為我不像你是心中充滿正義的暖男律師，我是黑心律師，絕不做無利可圖的善事，所以，我至今仍未幫任何人去弄你喔」。