基隆男超商購物拒檢被上銬提國賠敗訴 法官這理由認警未逾法

基隆市江姓男子指控在超商購物時，遭兩名員警盤查，他拒絕後被警壓制身體並上銬押解至派出所，控警違反警察職權行使法，提國賠求償9萬元。法官認為，警察發現他手中疑握有不明物品且情緒激動、咆哮並反抗，管束行為未違反警察職權行使法，駁回國賠請求。

基隆地院判決書指出，江男民國111年12月29日下午3時40分許，在某超商購物時，遭第三分局碇內派出所黃姓、陳姓警員盤查，要求原告出示身分證明文件，江男拒絕後，警壓制江男並雙手上警銬，押解至警車後再載往碇內派出所，同日下午4時10分解開戒具，並要求於執行管束通知書簽名後離去。

江男主張，當時他並無飲酒且情緒平和，語調正常、態度自然，亦無咆哮、咒罵或肢體碰觸警員或超商內其他人員，警員違反警察職權行使法虛構他瘋狂、酒醉。警員自盤查、壓制、施以戒具等，指控警違法上銬。

江男說，他被上銬當場有提出異議，但警察都沒有回應。警方聲稱是超商前騎樓違規停車，警員依警察職權行使法盤查有誤。他當時是於超商內接受警員盤查，警察管束侵害其侵害人身自由。所謂手握的黑色不明物品究竟為何為物，是否確實有產生危害可能，查實後亦都未記錄於員警工作紀錄簿，事後根本無黑色不明物品有危害之虞，因此求償9萬元。

第三分局員警向法官證稱，當時他們巡署到源遠路一處超商前，發現江男機車停在超商前的騎樓，違停影響到行人，他們進去請他出示證件要製單，並請他移車，過程中發現他手上握著一個不明的東西，警作勢要去碰觸他那個東西，他就把身體撇過去，出現大聲咆哮、情緒激動，因江男拒絕配合，依警察職權行使法規定執行勤務，並無不法。

法官審理指出，警察因江男違規停車請出示證件，江男拒絕配合，警察發現江男手中疑握有不明物品，且情緒激動、咆哮並反抗，警察對江施以管束，在管束措施時使用警銬，等其情緒平復後結束管束，檢視整個過程，與警察職權行使法第8條、第19條、第20條規定相符，員警工作紀錄簿也有紀錄，看不出有虛構之處。