高雄一姐遭辱「自認智商比柯文哲還高」 提告求償敗訴

高雄市某公司洪姓女員工，因不滿另一名暱稱「高雄一姐」的曾姓女同事工作偷懶，便在公司群組內開酸「有個一姐自認為智商比柯文哲還高，專挑輕鬆的工作做」，讓被影射的曾女覺得受辱，提告誹謗並求償3萬元，不過橋頭地院法官認為洪女言行只是主觀意見表達，因此判洪女免賠、駁回曾女告訴。

判決書指出，洪姓女子與曾姓女子都在公司內擔任理貨員，平時工作內容需要替貨品刷料、收料、籠車定位，但洪女疑不滿曾女工作偷懶，便在LINE群組「最猛大夜班」中傳訊息開酸「在公司，有個一姐自認為智商比柯文哲還高，專挑輕鬆的工作做，我們的智商沒他高都不會挑」。

洪女訊息中提到「他只會做手刷料而已，收料，籠車定位，這些都是笨笨的人才會去做的事，常常一手刷完，不是躲進廁所，半天出不來，不然就是做做樣子，去做自己喜歡做的事」。雖訊息未指名道姓，但曾女認為洪女就是在罵她，因此提告求償。

洪女辯稱，是曾女自己要對號入座，在群組傳的訊息並非針對曾女，而在訊息中提到的「一姐」，只是指資深女員工，不是特定指曾女。

不過曾女也反駁，稱在公司同事都是稱她為「一姐」，她在群組中使用的暱稱也是「高雄一姐」，因此認定洪女就是在罵她。

橋頭地院法官審理後認為，洪女雖確實有在公司群組傳訊息，但曾女並沒有舉證在公司同事都會叫她「一姐」，法官更認為在人口眾多的高雄市，自封自己是「一姐」的人多到不知道有多少，因此難以定論。