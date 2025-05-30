呂秋遠指控「楊律師」介入案情 他揭客戶解約真相：你要多拜拜

律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書 因私生子風波沉寂近一個月的知名網紅律師呂秋遠，於5月29日晚間在社群平台發表逾5000字聲明，首度正面回應爭議，指控孩子生母林女主動勾引，並點名「楊律師」與林女聯手把事情鬧大。對此，「楊律師」於隔日發文作出強烈反擊，直言「未接受生母林律師的委任」、「你該擔心的是可能要坐牢」、「她們（單親媽媽）已經身無分文，有些甚至負債累累，原因是什麼，你心裡有數」。

呂秋遠在長文中詳述與林女的交往始末，聲稱對方不僅主動示愛，更表示願意為其生子並不對外公開，但事後卻反悔，甚至透過律師提出認領要求，讓他決定公開說明。同時，他批評「楊律師」與林女聯手誤導輿論，意圖損害其名聲。

對於遭點名，「楊律師」澄清，自己從未接受林女委任，僅因林女為長年追踪他臉書粉專文章的粉絲，得知林女遭遇不公後，才協助轉分享文章替她出氣。他強調，自己並未參與案件，亦未主動煽動他人與呂秋遠解約。

「楊律師」指出，自文章發布後，陸續收到「被害人們」的私訊詢問，詢問內容大約是「我已委任呂秋遠，我想跟他解約，請問…」，因為這些單親媽媽們第一次委任律師打官司，她們不知能否中途解約？若可以，要如何解約？能否退費？能退多少費用？所以，不是「楊律師主動要求呂秋遠的客戶解約」，是「呂秋遠的客戶主動想要跟呂秋遠解約，所以才來問楊律師，楊律師被動回答實務流程」。

「楊律師」接著透露，單親媽媽們傳來的部分訊息內容指出，呂秋遠在初期諮詢表現熱忱，「網路的他好像很正義」，但一旦收費後態度即大幅轉變，「這些單親媽媽們哭訴的內容是什麼，你（呂秋遠）心裡有數」。

「楊律師」表示，有單親媽媽私訊說因律師服務而搞得自己「身無分文，有些甚至負債累累」，箇中原因呂秋遠自己心裡有數，「所以，我至今仍未幫任何人去弄你喔」。

「楊律師」分析，呂秋遠無論是「射後不理」、「把胎兒當受精卵」或「沒付半毛扶養費」，這些都不足以讓他這個85萬網紅律師「提早退休」。不過倘若那些「被害人的申訴」都是真的，那就有一半機率可讓呂秋遠提早退休，甚至有一辦機率可以讓呂秋遠坐牢，「你要擔心的是這個啦」。

「楊律師」奉勸呂秋遠，不要再把事件責任轉嫁到他人頭上，並語帶諷刺地表示「你要多拜拜，因為我不知有多少被害人會去找媒體，我也不知她們能拿出多少證據，我也不知你未來有那些事會被爆出來」。「楊律師」推測，若運氣好，只有小條的醜聞爆出來，呂秋遠的85萬粉絲仍會繼續深信呂是專業、認真、正義的暖男律師，「到時你要再賺個9億18億都沒問題，祝你好運，所以，別再罵我啦」。