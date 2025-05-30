4人盜獵9隻梅花鹿、賣鹿茸 屏東檢警起訴

去年11月恆春地區有旅客揭露不法分子在墾丁國家公園獵殺梅花鹿，屏東檢警成立專案，查獲滿州鄉陳姓男子等4人19個月共獵殺9隻梅花鹿，販售鹿茸、鹿頭骨與鹿肉牟利，全案近日偵結，檢方依違反動物保護法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

起訴書指出，陳姓男子等4人是屏東滿州鄉人，其中1人為漢人，3人為原住民， 2023年3月到2024年9月間，4人分持獵槍在墾丁國家公園境內的社頂公園附近狩獵梅花鹿，據手機內照片與對話紀錄分析，共獵殺9隻梅花鹿摘取鹿茸圖利，每兩售價200至300元，另鹿肉每斤賣150元、鹿角每支500元，帶角整副鹿頭骨售價2500元至3000元間。