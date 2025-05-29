快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

聽新聞
0:00 / 0:00

核一室外乾貯運轉執照獲准 民團赴地檢告發核安會、台電涉公共危險

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

核能安全委員會核發核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照，綠色消費者基金會方儉、拆核四促進會總幹事楊木火質疑，核安會未要求台電提出最新版的安全分析報告，2人今至台北地檢署告發核安會主委陳明真、台電公司董事長曾文生等人涉犯刑法公共危險罪。

核能安全委員會今年4月29日決議核發核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照，室外乾式貯存設施啟用後，台電可依規劃陸續移出核一廠反應器爐心內全部燃料，推進除役作業。

方儉、楊木火指出，核一廠的地動加速度值(PGA)高達0.698g，而乾式貯存設施發生傾倒的臨界加速度為0.563g ;若震動超過0.563g時，乾式貯存設施會傾倒、相互碰撞及放射性物質外洩。

他們質疑，核一廠的地動加速度值(PGA)已更新為0.698g，且經原能會審查通過，但台電卻拒絕更新場址特性資訊，核安會在最新版安全分析報告審查報告中以「可以接受」替台電背書，是否為了降低台電公司、承包商核研所成本，才降低安全規格？

他們認為，核安會本應依放射性物料管理法施行細則第26條，要求台電公司重新驗證評估核一廠乾式貯存設施的安全性，並更新安全分析報告，因此告發核安會主委、委員及陳明真、台電公司相關人員，涉犯刑法公共危險罪第187-1條。

核一廠。聯合報系資料照片
核一廠。聯合報系資料照片
綠色消費者基金會方儉、拆核四促進會總幹事楊木火告發核安會主委陳明真、台電公司董事長曾文生涉犯刑法公共危險罪。記者蕭雅娟／攝影
綠色消費者基金會方儉、拆核四促進會總幹事楊木火告發核安會主委陳明真、台電公司董事長曾文生涉犯刑法公共危險罪。記者蕭雅娟／攝影
綠色消費者基金會方儉、拆核四促進會總幹事楊木火告發核安會主委陳明真、台電公司董事長曾文生涉犯刑法公共危險罪。記者蕭雅娟／攝影
綠色消費者基金會方儉、拆核四促進會總幹事楊木火告發核安會主委陳明真、台電公司董事長曾文生涉犯刑法公共危險罪。記者蕭雅娟／攝影

核能 核一 台電 原能會

延伸閱讀

興達電重啟燃煤機組藍控陳其邁及團隊瀆職 市府重申：一切合法

興達機組運轉風波 高市藍議員擬檢舉台電要環局開罰

核三重啟公投屏議員批笑話 環保局：不能只針對屏東

藍高雄黨團為興達燃煤發電槓上市府 揚言告陳其邁瀆職

相關新聞

太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

408列次太魯閣號撞車出軌案奪走49條人命，禍首包商李義祥從一審7年10個月，二審量刑加重為12年6個月，關鍵在於一審肇...

邀里長免費赴陸…涉境外勢力介入選舉 曾選嘉市議員林雪峰判刑4年

曾參選嘉義市議員林雪峰，疑涉嫌接受大陸政治組織資助，招攬嘉義村里長赴陸免費旅遊，去年被嘉檢提起公訴。嘉義地院依反滲透法及...

核一室外乾貯運轉執照獲准 民團赴地檢告發核安會、台電涉公共危險

核能安全委員會核發核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照，綠色消費者基金會方儉、拆核四促進會總幹事楊木火質疑，核安會未要...

奪49命太魯閣號案包商加重改判12年6月 受害者家屬不解他無罪

太魯閣號撞車出軌案二審今天宣判，禍首包商李義祥因肇事逃逸改判有罪，刑期加重為12年6個月。受害者家屬表示，可以稍稍撫慰心...

墾丁國家公園4人盜獵梅花鹿…賣鹿茸、鹿頭骨牟利 屏檢起訴

屏東地檢署去年11月間，發現在社群平台恆春地區有旅客揭露，不法分子在墾丁國家公園境內獵殺梅花鹿，檢警組專案調查，滿州鄉陳...

夫中風開腦後半夜不睡亂罵人 子女挺母離婚「法官判准」

新竹陳姓女子控訴丈夫張男中風手術後情緒失控，長期飆罵髒話、半夜擾亂作息，導致開早餐店的她罹患睡眠障礙、身心俱疲，只好訴請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。