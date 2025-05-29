核一室外乾貯運轉執照獲准 民團赴地檢告發核安會、台電涉公共危險

核能安全委員會核發核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照，綠色消費者基金會方儉、拆核四促進會總幹事楊木火質疑，核安會未要求台電提出最新版的安全分析報告，2人今至台北地檢署告發核安會主委陳明真、台電公司董事長曾文生等人涉犯刑法公共危險罪。

核能安全委員會今年4月29日決議核發核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照，室外乾式貯存設施啟用後，台電可依規劃陸續移出核一廠反應器爐心內全部燃料，推進除役作業。

方儉、楊木火指出，核一廠的地動加速度值(PGA)高達0.698g，而乾式貯存設施發生傾倒的臨界加速度為0.563g ;若震動超過0.563g時，乾式貯存設施會傾倒、相互碰撞及放射性物質外洩。

他們質疑，核一廠的地動加速度值(PGA)已更新為0.698g，且經原能會審查通過，但台電卻拒絕更新場址特性資訊，核安會在最新版安全分析報告審查報告中以「可以接受」替台電背書，是否為了降低台電公司、承包商核研所成本，才降低安全規格？

他們認為，核安會本應依放射性物料管理法施行細則第26條，要求台電公司重新驗證評估核一廠乾式貯存設施的安全性，並更新安全分析報告，因此告發核安會主委、委員及陳明真、台電公司相關人員，涉犯刑法公共危險罪第187-1條。