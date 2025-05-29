邀里長免費赴陸…涉境外勢力介入選舉 曾選嘉市議員林雪峰判刑4月

曾參選嘉義市議員林雪峰，疑涉嫌接受大陸政治組織資助，招攬嘉義村里長赴陸免費旅遊，去年被嘉檢提起公訴。嘉義地院依反滲透法及選罷法判刑4月。可上訴。

法院審理期間，林雪峰否認犯行，辯稱旅遊團僅係與中國大陸正常交流，與總統、副總統選舉無關。中共是我國的友好勢力，非境外敵對勢力。也沒有證據顯示她有受對岸台辦處官員指示而賄選。

但法院不採信她的說法，認為中共為境外敵對勢力政府，多年來不斷以武力威脅擾亂國家安全，並進行統戰、滲透，意圖影響、破壞我國自由民主憲政秩序及社會安定。被告具有一般正常智識程度及社會經驗成年人，竟受台州市台辦處官員指示、委託、資助，帶領旅遊團接受落地招待及在旅遊過程宣導總統大選支持特定候選人之方式，對旅遊團成員交付不正利益，影響投票意向，妨害選舉投票之公正及公平性，危害民主法治之正常發展。

法院考量，選舉層級為總統副總統選舉，可能影響之層面，以及所交付不正利益之價值高低、行賄人數及規模等情狀，量處依犯反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條1項之受滲透來源之指示、委託、資助而對有投票權人交付不正利益罪，處有期徒刑4年。褫奪公權3年。