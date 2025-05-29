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辦理結婚登記未先通過面談 兩岸同性伴侶興訟敗訴

中央社／ 台北29日電

一對兩岸同性伴侶赴戶政事務所申請辦理結婚登記，戶政所函告2人應先依規定通過移民署面談，再來辦理結婚登記。同性伴侶不服興訟，台北高等行政法院今天判決駁回，可上訴。

判決指出，台籍楊姓男子與中國籍婁姓男子於民國112年3月17日帶著結婚登記申請書、身分證明文件及結婚書約等資料，赴台北巿信義區戶政事務所申請辦理結婚登記。

戶政所發函告知，2人應先向內政部入出國及移民署洽辦取得蓋有「通過面談，請憑辦結婚登記」戳章的入出境許可證及經驗證的結婚證明文件後，再行向戶政所提出申請。

2人不服提起訴願，經台北市政府訴願決定撤銷前處分，並命戶政所另為處分。

2人因認為訴願決定沒有作成准許他們登記結婚，向台北高等行政法院提起行政訴訟，開庭期間，戶政所於同年9月間發函（原處分）通知2人仍需取得蓋有「通過面談，請憑辦理結婚登記」章戳的入出境許可證及經驗證的結婚證明文件後，再行向戶政所提出申請。

法院今天認定，依司法院釋字第748號解釋及同婚相關法律規定，2人可以依法辦理結婚登記，但是本件2人辦理結婚登記的「障礙」，並不是戶政所拒絕適用748號解釋施行法，而是堅持2人依法需先通過境管面談審查後，才可在台辦理結婚登記。

法院指出，依據兩岸條例規定的立法理由明白宣示，是為維護國家安全及社會安定而加以限制，可見對中國大陸地區人民的邊境管制，因牽涉國家主權行使而具高度政治性。

北高行指出，衡酌本件牽涉已經在台的中國大陸地區人民，與台灣人民結婚後逕行申請結婚登記，個案情節與先在承認同性婚姻的第三國（如美國）結婚後，再來台申請結婚登記的例子，相關基礎事實並不同，本件無從援引。

合議庭指出，戶政所請2人先依兩岸條例、大陸地區人民申請進入台灣地區面談管理辦法規定通過面談，於法仍難認無據，本件2人既然未經面談通過，2人訴請直接辦理結婚登記，就沒有理由，因此判決駁回。可上訴。

移民署 同性婚姻 台北高等行政法院

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