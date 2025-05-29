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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

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奪49命太魯閣號包商加重改判12年6月 受害者家屬不解他無罪

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣號撞車出軌案二審今天宣判，禍首包商李義祥因肇事逃逸改判有罪，刑期加重為12年6個月。受害者家屬表示，可以稍稍撫慰心中的傷疤，但對越籍移工華文好仍然無罪相當不解，也對於法院認為華文好沒有參與，深感遺憾。

受害者家屬團體「太魯閣的眼淚」表示，二審法院詳細調查事故發生的情況，認定李義祥事後毫不救助、離開現場的誇張行徑成立了肇事逃逸罪，刑度判到法定刑上限的7年。

相較於一審，二審刑度重上許多，但無論如何都沒有辦法與49人死亡如此重大的侵害相稱的，這也是為什麼家屬企盼以殺人罪論處，而不僅僅是過失致死罪。

「太魯閣的眼淚」表示，能夠理解花蓮高分院已經努力依法認定罪刑，將過失致死罪及肇事逃逸都判到法定刑上限，最終的定執行刑也幾乎就是三個罪名相加的上限，對此給予花蓮高分院相當的認可，「這雖然不能完全撫平我們的痛，但能稍稍撫慰我們心中的傷疤。」

對於華文好維持無罪判決，受害者家屬相當不解。家屬指出，他們看到的證據像是大貨車的行車紀錄器、運安會報告，是華文好首先跟李義祥提議要開怪手要拉出來嗎？是華文好把挖土機跟吊帶交給李義祥的嗎？是華文好在車前車後協助李義祥拉車嗎？以上種種都顯示華文好也一同參與，法院認為華文好並沒有參與，對此深感遺憾。

對於二審判決結果，家屬表示，一方面能理解花蓮高分院努力依法將李義祥的罪刑判到最重，讓他承擔起該承擔的責任，但另一方面，法院似乎沒有能夠看見我們心中全部的痛，而輕輕放下了華文好應該承擔的責任，這是讓家屬難以接受的部分。

受害者家屬陳先生則說，李義祥比一審多了將近5年的刑期，最讓他納悶的是為什麼華文好是跟李一起造成這個結果，卻仍然無罪，他無法接受，也感嘆不管判得再怎麼重，仍無法喚回49條人命。

太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷，花蓮高分院今天二審宣判。本報資料照片
太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷，花蓮高分院今天二審宣判。本報資料照片

花蓮 李義祥 受害者

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