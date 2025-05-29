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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由
408列次太魯閣號撞車出軌案奪走49條人命，禍首包商李義祥從一審7年10個月，二審量刑加重為12年6個月，關鍵在於一審肇事逃逸無罪，花蓮高分院合議庭二審改判有罪，處最高刑度7年；另外，家屬主張李應以不作為殺人罪論斷，合議庭認為並無殺人犯意，維持原來的過失致死罪。越籍移工華文好部分維持一審無罪判決。
審判長林信旭說明，李義祥肇事逃逸由無罪改判有罪，是因當時李從事故發生的東正線移至相距約100多公尺的西正線，要求工人離開，違反停留現場的義務，且李在事發後連110、119都沒有打，雖然曾打電話給台鐵人員熊德育，但也未清楚說明，並非求援，合議庭認定違背「即時協助救護被害人」義務，原審就此部分諭知無罪，難認為允洽，因此改判，量刑7年為法律上最高刑度。
至於妨害投標罪，一審量處李義祥法定最高刑3年，考量其他案子並未判到這麼重，且妨害投標行為與後面的過失致死隔了兩年多，沒有明顯因果關係，考量量刑均衡性，二審撤銷改判有期徒刑10月。
受害者家屬主張李義祥涉犯「不作為殺人罪」，林信旭說，合議庭衡量李義祥當時拖拉吊卡大貨車，因為車子卡在邊坡，想把車子扶正，操作不慎才翻覆，可以認定有過失，但目的是怕車子掉下去。
此外，吊卡大貨車翻落鐵軌到被408列次撞上僅1分多鐘，一般人都會驚慌失措，無法因為沒有立即反應就認定有殺意，另外李和408列次乘客也不認識，綜合這3點，合議庭認為李的不作為構成肇事逃逸，但無法因此認定有殺人的犯意。
2021年4月2日，李義祥帶越籍移工華文好在北迴線花蓮清水隧道北口邊坡違法施工，因吊卡大貨車故障熄火，用怪手拖拉時翻落鐵軌，致408列次太魯閣號反應不及撞上，造成49人死亡，200多人受傷，為台鐵60年來最嚴重事故。
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