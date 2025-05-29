墾丁國家公園4人盜獵梅花鹿…賣鹿茸、鹿頭骨牟利 屏檢起訴

屏東地檢署去年11月間，發現在社群平台恆春地區有旅客揭露，不法分子在墾丁國家公園境內獵殺梅花鹿，檢警組專案調查，滿州鄉陳姓男子等4人19個月獵殺9隻梅花鹿，販售鹿茸、鹿頭骨與鹿牟利，近日偵結，檢方依違反動保法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴陳男等4人

檢方起訴指出，陳姓男子等四人是屏東縣滿州鄉人，其中一人為漢人，另外三人都是原住民，四人兩兩一組，在2023年3月到2024年9月間，分別持獵槍在墾丁國家公園境內社頂公園附近，追逐狩獵梅花鹿。

檢方指出，經分析手機照片與對話紀錄，4人獵殺9隻梅花鹿，主要目的在於取得鹿茸圖利，每兩售價200至300元，鹿頭骨與鹿肉也分別販售。鹿肉每斤150元、鹿角每支500元，帶角整副鹿頭骨2500元至3000元的價格，找尋買家販賣。以每台斤為16兩計算，則3鹿茸每斤價格可達3200元，為鹿肉每斤價格150元的20倍有餘。

檢方指出，陳姓男子將原住民獵槍出借給原住民的另名陳男，已明顯偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活的價值內涵，脫離原屬作為生活工具的使用範圍，無法援用與槍砲彈藥刀械管制條例第20條第2項之規定排除其違法性。此外，鹿茸屬可循環生長的資源，毋須宰殺取材，應認屬不必要的虐殺行為，應依動物保護法第25條提起公訴。