夫中風開腦後半夜不睡亂罵人 子女挺母離婚「法官判准」

新竹陳姓女子控訴丈夫張男中風手術後情緒失控，長期飆罵髒話、半夜擾亂作息，導致開早餐店的她罹患睡眠障礙、身心俱疲，只好訴請離婚。新竹地院認定婚姻確已破裂，准許兩人離婚，並裁定2名未成年子女由陳女單獨行使親權。

判決書指出，陳女與張男於2004年1月結婚，婚後育有3名子女，長女已成年，另有17歲次女及9歲幼子。原本家庭生活尚稱和睦，但張男於2023年3月中風後，行動不便且情緒不穩，常因小事大發脾氣，甚至對孩子飆罵，深夜在屋內遊走翻找東西，不願就寢，造成全家人作息混亂。

陳女除需獨自經營早餐店養家，還要照顧丈夫、未成年子女、公公及視障大姑，壓力沉重。她於2024年6月起與張男分居，並以婚姻難以維持為由提起離婚訴訟。

子女到庭作證，爸爸中風前爸媽感情還不錯，也不會亂罵人，但自腦出血手術後，情緒起伏很大，半夜不睡覺會到房間亂罵人，還會突然跑到外面遊蕩，讓大家無法睡覺。

子女更指出，爸爸自從中風後就沒有辦法工作，靠媽媽經營早餐店養育他們，因為爸爸的關係，媽媽長期無法好好睡覺，精神壓力很大，後來就帶著他們到外面去住，他也支持爸爸媽媽離婚，離婚後媽媽的精神壓力會小一點。

法院審酌，張男情緒失控行為嚴重干擾家庭生活，確已構成民法「難以維持婚姻之重大事由」，判准離婚。未成年子女部分，法官參考社工報告及子女陳述，認陳女長期擔任主要照顧者，具穩定經濟能力與良好親職條件，裁定其單獨行使子女權利義務。