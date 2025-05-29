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奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪
2021年4月2日發生的408列次太魯閣號在花蓮清水隧道北口撞車出軌案，釀成49人死亡、200多人受傷。台灣高等法院花蓮分院今天二審宣判，違法施工釀禍的包商李義祥，一審原被依過失致死、違反政府採購法判刑7年10個月，二審改判，依過失致死、肇事逃逸及妨害投標3罪定應執行刑12年6個月，當時也在場的越籍移工華文好一審無罪，二審駁回檢方上訴，仍無罪。
2021年4月2日發生的408列次太魯閣號在花蓮清水隧道北口撞車出軌案，釀成49人死亡、200多人受傷。台灣高等法院花蓮分院今天下午二審宣判，違法施工釀禍的包商李義祥，一審原被依過失致死、違反政府採購法判刑7年10個月，二審改判，認定肇事逃逸有罪判刑7年、過失致死維持5年，妨害投標罪10個月，定應執行刑12年6個月，當時也在場的越籍移工華文好一審無罪，二審高分院駁回檢方上訴，仍無罪。
今天下午二審宣判，被告李義祥、華文好及受害者家屬都未到場。
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