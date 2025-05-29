獨／台中狠爸毆死3月大兒子、打斷老婆門牙 下場出爐

台中22歲馮姓男子多次對老婆家暴，且他無業在家照顧3個月大兒子，卻僅因男嬰哭鬧就不耐煩，把小孩打到腦部重創連他停止哭鬧、流鼻血也只拿衛生紙擦拭後就不理會，連妻子詢問經過都被他打斷牙；台中地院依家暴重傷害致死罪、傷害罪，判他12年、4月，可上訴。

台中地院依成年人故意對兒童犯重傷害致人於死罪、傷害罪，各判馮男12年、4月。法院指出，馮當初經警方拘提才到案，有逃亡之虞，且他過去多次對妻子施暴，這次又打斷老婆牙齒又虐死兒子，顯然無法控制自己情緒，有反覆實施情形。

法院審酌，馮男雖認罪，但曾起心動念有逃避罪責行為，若不羈押難保不會逃匿可能，裁定他5月11日起再延長羈押2月。

檢警調查，馮男2023年12月10日下午在東區屋內因兒子哭鬧，竟失控僅3個月打的男嬰臉部、頭部徒手痛毆，還用外力撞擊，導致男嬰腦部重創、視網膜出血，ㄧ直打到他不再哭鬧才停手。

就連男嬰遭痛毆流鼻血，馮也只是拿幾張衛生紙擦拭就不再理會，下午5點多見兒子嘴角發紫、呼叫沒反應才趕緊打電話給妻子，經對方叫救護車送醫，但男嬰到院前就已經失去呼吸心跳，一度加裝葉克膜雖恢復生命跡象，但仍陷入昏迷1個多月後，家屬忍痛拔管，不治死亡。

檢方還查出，馮男打傷兒子後2天，賴姓妻子想要詢問他事發經過卻起口角，馮又朝妻子施暴，還當場打斷她門牙，還釀臉部、鼻子挫傷。