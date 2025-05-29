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桃園男大鬧連署站「欲翻桌」 首起違反選罷法遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

公民團體今年元月間，在桃園區延平公園內設站連署罷免桃園第四選區國民黨立委，卻遭鄭姓中年醉漢鬧場，不斷咆哮還「動手翻桌」嚇壞民眾及連署站志工，事後志工提告，桃園地檢署偵結，依違反公職人員選舉罷免法的妨害他人為罷免案之連署罪嫌起訴。

起訴指出，鄭姓中年男子今年元月30日下午近2時至3時30分之間，與友人在桃園市桃園區也就是後站大樹林地區的延平公園內飲酒時，見鄰近街口處有多人聚集，於是帶著酒意上前詢問罷免連署站的劉姓負責人詢問群聚的目的，劉某告訴他，正在進行罷免桃園市第四選區立法委員萬美玲的連署活動，便先行離去。

至於仍滯留在延平公園周遭的鄭男，當天下午3時30分再次走向連署站，基於妨害他人為罷免案連署的犯意，對著連署站多名志工以台語大喊「走」，並徒手抬起讓人填寫連署書及放置罷免相關文件的桌子，再用力放下。經在場男志工以身抵擋勸阻後，鄭男持續以台語當場大聲叫囂「袂爽啦」、「連署齁，會使佇這嗎？」、「叫警察來」等語，離開時，鄭男仍持續向連署站志工們大喊「反桌啦」等語，涉嫌以強暴方式，妨害罷免案連署。

鄭姓被告偵查時，坦承於案發時、地有在延平公園連署站現場，但他否認有恐嚇犯行，經查鄭男在場時，以台語叫囂「走」、「袂爽啦」等語，沒有具體加害生命、身體的意思，且現場至少有4名志工，其中還有名男子適時地擋在被告前面，而被告隻身1人接近連署站，客觀上還不到讓一般人認為構成威脅致生活狀態陷於危險不安之境，主觀上難認有恐嚇之意。

檢察官認為，鄭姓被告除有將連署站桌子抬起，並大力放下外，尚有叫囂反對連署活動在延平公園進行，足以證明被告藉由對桌子施加暴力，而間接侵及罷免站劉姓負責人及在場志工等人身體，抑制他們行動自由，且被告所說話語，也是針對「罷免連署」活動，可證被告主觀上明顯有妨害罷免犯意，並讓有意填寫連署書的民眾為免遭波及而不敢上前，已達影響現場連署秩序程度。

公民團體在桃園區延平公園設罷免連署站，今年元月30日下午遭鄭姓中年醉漢鬧場事件，鄭男不斷咆哮還動手抬桌欲打翻，嚇壞連署站志工。記者周嘉茹／翻攝
公民團體在桃園區延平公園設罷免連署站，今年元月30日下午遭鄭姓中年醉漢鬧場事件，鄭男不斷咆哮還動手抬桌欲打翻，嚇壞連署站志工。記者周嘉茹／翻攝
公民團體在桃園區延平公園設罷免連署站，今年元月30日下午遭鄭姓中年醉漢（右）鬧場，鄭男不斷咆哮還動手抬桌欲打翻，嚇壞連署站至少4名志工，有男志工（左）適時以身體擋在鄭男前面。記者周嘉茹／翻攝
公民團體在桃園區延平公園設罷免連署站，今年元月30日下午遭鄭姓中年醉漢（右）鬧場，鄭男不斷咆哮還動手抬桌欲打翻，嚇壞連署站至少4名志工，有男志工（左）適時以身體擋在鄭男前面。記者周嘉茹／翻攝

罷免 桌子 桃園地檢署

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