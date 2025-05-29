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太魯閣事故第1519天...二審將宣判 家屬忍淚發聲：期盼正義到來

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣號撞車出軌案一審包商李義祥僅判7年10個月，華文好無罪，二審今天下午宣判，受害者家屬成立的「太魯閣的眼淚」發出聲明，表示二審主張一如既往，李義祥並非只是過失，一連串魯莽行徑形同放任事故隨時發生，與華文好都該一同成立殺人罪，更應以肇事逃逸論罪。家屬表示，今天是事故第1519天，始終期盼正義最終能夠到來，以慰已逝摰愛家人在天之靈。

太魯閣的眼淚案宣判前聲明全文如下：

今天是太魯閣事故的第1519天，也是太魯閣刑案二審的宣判日，這些日子以來，我們始終期盼正義最終能夠到來，以慰我們已逝摯愛家人在天之靈。

我們在二審的主張一如既往，李義祥對於事故中的重大死傷結果不應該只是過失而已，他一連串魯莽的行徑形同放任事故隨時發生，更顯現出他對行車安全危害可能造成重大死傷的默不在意，單單是法定最高刑度5年有期徒刑根本不能與他魯莽行徑造成49人死亡相稱，而應該要以殺人罪定罪。另外，李義祥更在事故發生後不僅沒有撥打119，反而是在一旁一副事不關己、完全沒有要幫助救難的意思，這更是應該要論以肇事逃逸罪。

至於就一審被判無罪的移工華文好，種種證據都顯示是他在事故邊坡首先提議要用挖土機拉動大貨車，並將挖土機開到現場、把吊帶交給李義祥，過程中更與李義祥分工前後照看，作為始作俑者的他又如何能夠逃避造成49人死亡的責任呢？我們認為華文好也應該一同與李義祥成立殺人罪。

從上訴二審以來到今日宣判歷經了2年半的審理，我們期待能在今日能聽到來自法院的正義，讓李義祥、華文好都承擔起他們應該要負的責任，這樣的話，我們才能放心地跟天上的49位天使說：「我們為你們討回公道了。」我們也才能相信：「公平與正義雖會遲到，但應該不會不到。」

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太魯閣號撞車出軌事故罹難者家屬，於事故周年時到現場獻花追思摰愛家人。本報資料照片
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台鐵408次太魯閣號4年前在花蓮清水隧道發生重大事故，造成多人傷亡。本報資料照片
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李義祥 太魯閣

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