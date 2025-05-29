台鐵員工殘忍殺害同事判無期 高分院裁定續押3個月

台鐵左營機務段號誌部門員工林金仁2023年持鈍器殺害洪姓同事，日前遭橋頭地院國民法官法庭宣判犯殺人罪處無期徒刑，案件移審高等法院高雄分院，高分院合議庭法官認為他涉犯重罪，裁定繼續羈押3個月。

林金仁與死者洪男原本都在台鐵左營機務分段工作，2人雖分屬不同部門，林與洪卻在2012年到2013年間因工作曾發生爭執，林金仁因此對洪男心生怨懟，還自己主觀認為洪男陸續破壞他的機車、汽車、內務櫃等物品，才萌生殺意。

林金仁在2023年6月1日上午攜帶鐵鎚及戴黑色膠質手套，從未上鎖的隨車機務休息室窗戶爬入內，並在休息室內躲藏，當洪南入內才坐到值班室內椅子上時，林金仁便持鐵鎚敲擊洪男頭部、胸部等處，造成洪男至少15處傷勢，全身多處骨折，大腦出血、腦髓破裂，還伴有眼睛、舌頭出血，肺臟塌陷、腦幹損傷等傷害，洪因此當場死亡。

他犯案後還去五金行買清潔劑、抹布擦拭血跡，甚至拿走洪的手機，想要於隔天替洪請假爭取時間滅跡，被逮時還從頂樓跳下，試圖躲避追緝。

一審橋頭地院國民法官法庭認為他雖有妄想症，但犯案時知道自己在殺人，也知道這樣做會導致對方死亡，犯案後對於被害者家屬也沒有表達歉意，因此判處無期徒刑、褫奪公權終身。