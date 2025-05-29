破千萬麥拉倫GT、賓利V8都法拍 台中下周搶標多輛超跑
台中地檢署偵辦「神說」、「中華資金」等公司違法吸金30億元案，除聲押禁見陳姓負責人，並扣押房產、豪車及帳戶等30億元，並於偵查中變價6月5日將法拍新車均破千萬的麥拉倫GT、賓利Continental GT V8，還有保時捷、賓士等8輛車。
台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」、「中華資金有限公司」違法吸金，今年4月18日搜索15處，將陳姓負責人依違反銀行法、洗錢等罪嫌聲押禁見獲准，其餘6名幹部各命20萬元至300萬元交保。
檢方說，另針對不動產、麥拉倫等豪車及神說公司等帳戶，向法院聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約30億元；後續就扣案麥拉倫、賓利及保時捷等多輛豪車於偵查中變價法拍，將落實追贓返還。
行政執行署台中分署指出，6月5日早上9點30分至10點15分，將於分署（台中市西區建國北路二段100巷16號）開放閱覽、登記，10點30分開始公開競標。參加變價之應買人均須簽署承諾書，並提出保證金30萬元銀行支票，本次變價定有底價。
台中分署也公告這次法拍車輛，包括2024年1月出廠白色賓士、2023年11月出廠白色賓士、2023年9月出廠的銀色賓利（排氣量3996CC）、2023年3月出廠的淺灰色麥拉倫（排氣量3994CC），以及2024年7月出廠的銀色BMW電能車。
其中較為矚目的賓利車，尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元，里程為1萬2632公里；麥拉倫跑車尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元、交通違規罰單2萬4000元，除內裝局部有刮傷外，其餘外觀內裝維護情況尚可，里程數為2萬1771公里。
另外還有1輛2014年出廠的保時捷MACAN S DIESEL（有設定動產抵押）、1輛2013年出廠的BMW 5281 SEDAN（有設定動產抵押），及1輛2019年出廠的BMW X6 XDRIVE40I。
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