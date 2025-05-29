侯友宜大選凱旋苑爭議告民進黨 北檢今不起訴...賴清德獲暫簽結

新北市長侯友宜2023年參選總統期間遭民進黨攻擊「凱旋苑」租金爭議，質疑逃漏稅及坑殺學生，侯友宜提告賴清德及民進黨秘書長許立明共9人涉違反總統副總統選舉罷免法、加重誹謗等罪。北檢今偵結認為罪嫌不足不起訴，賴清德是現任總統，不受刑事訴究，暫行簽結。

不起訴書指出，同案被告賴清德部分，因憲法第52條「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究」之故，暫行簽結。

2023年12月27日，民進黨秘書長許立明、立委林楚茵、吳思瑤、新北市黨部主委何博文在民進黨中央黨部開線上記者會，涉指摘侯友宜將「凱旋苑」門牌拆分成99個以上，以圖逃稅及收取高額租金坑殺學生、與文化大學簽不平等租賃契約，並製作新聞稿，將記者會播放的錄影檔上傳網路供不特定人觀覽，內容為「侯友宜擁有出過100間套房出租給學生，房租漲價每間最低一萬六，年收近2千萬，設立一戶一門牌規避房屋稅；嘴喊居住正義，請先幫學生將租金」等。

前立委段宜康涉嫌在記者會前一天在臉書發表「這棟房的起造人是友友投資公司。1994年由侯夫人出資成立，2500萬資本額...那時早結婚了，不管叫大群館，還是凱旋苑，根本就是侯的家族營利事業。民進黨秘書長許立明、副秘書長黃建嘉及楊懿珊、台南市黨部主委潘新傳涉於同年月27至31日在台南市新營區的大樓外牆設廣告看板「包租侯擁有103間套房，一年從學生身上很賺2000萬，租金每坪比101大樓更貴」傳播不實事項。

侯友宜指控記者會、臉書發文、廣告看板內容不實，足以損害選民投票行為正確性。侯友宜指出，凱旋苑均依法繳稅無逃漏稅，租金是又昱公司和中國文化大學雙方合意，若校方覺得租金太貴可以提前終止契約，又昱公司是他配偶經營與他無涉，此議題2018年間早有澄清。

檢方調查，凱旋苑是侯友宜配偶擔任負責人的又昱公司所有，興建之初就有99戶門牌，且其中98戶在2024年7月1日前均免徵房屋稅。依又昱公司和中國文化大學的租約顯示，凱旋苑租金確實每年調漲5%，營業稅約定由校方負擔。