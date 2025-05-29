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科技公司欠稅518萬元 負責人自公司提領上千萬說不清遭管收
台南安南區某科技公司滯欠多年營利事業所得稅、勞保費及勞工退休金費用等，經移送行政執行署台南分署尚欠518萬餘元，據調查，2022年至2024年間營業收入合計達2千餘萬元，詹姓負責人自公司帳戶提領金額合計達1千萬餘元，卻未用來清償稅費，昨經通知到場後遭管收。
台南分署指出，該公司營業項目包括電子零組件製造、電子材料製造等。據統計，滯欠110、111、112年度營利事業所得稅、113年度營業稅、111、112、113年度全民健康保險費、112、113、114年度勞保費及勞工退休金費用等，經南區國稅局安南稽徵所等移送強制執行，尚欠金額合計518萬1424元。
行政執行官調查發現，公司負責人詹姓男子，自2022年至2024年間營業收入計達2千餘萬元，2022至2024年間自公司帳戶提領金額計達1千萬餘元，卻未用來清償稅費。經訊問他銀行存款流向為何？他辯稱，是公司還款、個人借款還款。至於相關細節，他均稱不清楚、忘記了，無法提出證明以實其說。
台南分署昨通知他到場，行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收。法官開庭審理後裁定准予管收，隨即解送管收所。
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