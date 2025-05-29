一審僅判7年10個月 太魯閣撞車出軌案二審下午宣判

釀成49人死亡、200多人受傷的0402太魯閣號撞車出軌案，違法施工釀禍的包商李義祥過控過失致失等8罪，一審僅判刑7年10月，助手越籍移工華文好也無罪，讓家屬難以接受。檢方上訴，二審今天下午將就李義祥、華文好刑事部分宣判，家屬主張李義祥涉有「不作為殺人罪」，盼法官重判。

太魯閣號撞車出軌案發生在2021年4月2日，當時李義祥帶助手華文好在北迴線清水隧道北口邊坡違法施工，使得吊卡大貨車故障熄火，翻落鐵軌，致408列次太魯閣號反應不及撞上，造成慘重傷亡。

李義祥被控過失致死等8罪，花蓮地院一審依過失致死判5年、違反政府採購法判3年，合併執行7年10月，併科50萬元罰金，肇逃無罪；越籍移工華文好被訴過失致死也無罪，是同案9名被告唯一脫身的人。

檢方不服，針對李義祥涉犯過失致死、肇事逃逸罪嫌及定應執行刑部分；華文好涉犯過失致死、過失傷害等罪嫌部分等，及監造主任李進福、安衛人員張齊富財、專案經理郭國振、台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益等同案6名被告提出上訴，今天下午二審將針對李義祥及華文好部分重作裁定，其餘4人還在審理。