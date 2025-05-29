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台南前議長坐牢享特殊待遇 中監管理員收賄判5年2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台南已故前議長吳健保因職棒假球案入獄，在台中監獄服刑期間為獲「特殊待遇」，假借兒子辦婚宴的禮金，透過友人交付10萬元給中監戒護科高姓管理員，事後高特別安排吳53次電話接見、2度提供特別餐；法院今依貪汙治罪違背職務收賄罪，判高5年2年，褫奪公權3年，可上訴。

檢方起訴指出，高員（69歲）擔任台中監獄戒護科期間，因台南前議長吳健保因職棒假球案，2020年3月13日至2024年5月13日在中監服刑，高員負責管理吳當時所在的忠舍舍房。

檢方查出，吳健保為了獲得獄中特殊待遇，就透過友人請託高員關照，2020年7月間，吳得知高員的次子即將舉辦婚宴，就起意藉禮俗之名行賄

由於台中監獄聽聞將有受刑人或出獄的更生人，假藉高次子婚宴致贈高額禮金，就指派戒護科專員特別約談輔導高員，提醒他身為教區科員且管理眾多收容人，在高次子婚禮當天若遇有人贈與高額禮金，應提高警覺，並依公務員廉政倫理規範處理，高當下則假意應允。

檢方發現，直到2021年3月27日高次子婚宴當天，吳健保就透過不知情的次子、友人前往婚宴，並將10萬元紅包送至收禮處，高得知就受下賄款，後續在吳服刑期間，違規安排讓他電話接見多達53次，又2度違規提供吳特別餐食。

台中地檢署去年底偵結，依貪汙治罪條例第4條第1項第5款之公務員對於違背職務之行為收受賄賂、同條例第6條第1項第4款圖利等罪嫌起訴高。

檢方也說，高員是受吳健保行求後才行起意，收賄方式為混同婚宴禮金掩人耳目，收賄金額為10萬元，犯後全盤否認犯罪等情，建請法院量處適當之刑。

台中監獄。記者曾健祐／攝影
台中監獄。記者曾健祐／攝影

監獄 收賄 吳健保

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