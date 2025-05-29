N號房會員...北市變態補教師猛偷拍30多名女童 今判刑12年

台中地檢署偵破創意私房性影像網站，抓到1名會員是台北市陳姓補習班老師，發現他利用教職9年來對30多名國小、國中女學童偷拍，還用寶特瓶、芳香劑裝設針孔竊錄，檢方痛批他愧對教職起訴求刑15年，台中地院今上午依兒童及少年性剝削防制條例等罪判他12年，可上訴。

台中地檢起訴指出，陳男（40歲）2015年起擔任台北市某補習班老師，2019年起會去某國小當代課老師，利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部還用手機偷拍。

檢方查出，陳還會向班上女同事、女老師推銷類似電療儀器豐胸產品，佯稱立即見效並鼓吹多名女子直接在補習班倉庫內「試用」，未料他早就在內部以寶特瓶掩護架設針孔偷拍。

檢方也發現，陳擔任代課老師時約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄；2021年至2023年間又3度約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍。

檢方統計，陳男偷拍人數多達30名女子，包括25名未成年人，陳還將偷拍影像用AI合成傳到社群Telegram上群組分享；檢方搜索陳住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，及自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，依兒童及少年性剝削防制條例等起訴他，求刑15年。

台中地院審理期間，陳男陸續和部分被害人和解，陳也主張已全數賠償，並以希望在入監前陪伴幼女、年邁雙親，實在沒有逃亡動機，請求停止羈押並交保。